Lacorazza: assessore, per la Medicina territoriale solo annunci

Passati i 45 giorni per prassi e dopo l’annuncio sulla bacheca social dell’assessore regionale alla Sanità, Cosimo Latronico, non si sono concretizzate le procedure attuative dell’atto di definizione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) e delle Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP). A dirlo è il consigliere Piero Lacorazza ( Pd) , che denucia l’aggravarsi di una situazione che sta peggiorando non solo per la sanità ma anche per la crisi idrica. Occorre essere credibili e concreti.



Lacorazza: di rivoluzionario solo l’annuncio.

Arriva la conferma, scaduti i 45 giorni entro i quali le aziende sanitarie avrebbero dovuto attivare e completare le procedure di attuazione dell’atto di definizione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) e delle Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) nella Regione Basilicata, così come previsto dalla DGR 600/2024.

Con grande enfasi l’Assessore regionale Cosimo Latronico, con l’ennesima infografica su facebook, aveva scritto il 18 ottobre scorso “riforma della medicina territoriale”.

Mettiamo in fila le cose:

1. avevamo chiesto al Presidente del Consiglio Marcello Pittella di evitare che l’atto non venisse totalmente scippato al Consiglio regionale, essendo una scelta che incrocia la competenza della programmazione, in particolare la pianificazione sanitaria. Inoltre avevamo sostenuto che i commi 5 e 6 dell’art. 58 dello Statuto regionale impongono almeno un parere del Consiglio.

2. Non è stato consumato in questo tempo alcun passaggio con gli Amministratori locali che pure rischiano di trovarsi fuori da ogni decisione che impatti sul territorio e sulla organizzazione del servizio della continuità assistenziale.

Come per la emergenza idrica, da mesi segnaliamo la necessità di una vera discussione.

Manca poi una strategia, dato che da 12 anni non c’è un Piano sanitario, siamo a circa 130 milioni di mobilità passiva, 50 milioni di deficit e liste d’attese interminabili.

Abbiamo chiesto da mesi un confronto.

Ci sono richieste formali e mozioni depositate sull’ospedale unico del lagonegrese, così come sull’IRCCS CROB.

Come per l’emergenza idrica, il Governo regionale non si sta dimostrando all’altezza delle scelte. Eviterai ex post sceneggiate per scaricare la colpa su quelli di prima e di chiedere proposte.

Sulla sanità, come per l’emergenza idrica, non si stanno vedendo arrivare i problemi, anzi continuano a crescere ogni giorno, con rischi enormi per i cittadini nonostante il grande impegno e le competenze del personale sanitario

