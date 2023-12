La vicenda sanitaria di Antonio…Paradossale risposta dalla Regione

Siamo a ridosso di Natale e i miracoli nella sanità di Basilicata proprio non se ne possono fare. Nemmeno per Antonio Nacci, che avrebbe gradito un pizzico di verità . La ricordate la sua vicenda- calvario? Quella del cittadino materano, che si era visto negare una prestazione specialistica in tempi decenti e che aveva chiesto in alternativa, di averla comunque, alle stesse condizioni – sintetizziamo- del Servizio Sanitario nazionale con modalità previste e consentite…se ci fossero buon senso e conoscenza di norme e regolamenti? Per aiutare vi ricordiamo il servizio del 17 luglio scorso https://giornalemio.it/cronaca/liste-di-attesa-fuori-dai-tempi-del-pngla-ministro-schillaci-intervenga/ che comunque ha portato a una risposta, tardiva, e poco comprensibile da parte della Regione Basilicata che, comunque, ammette che qualcosa non è andato per il verso giusto o è stato male interpretato nel rapporto tra cittadino, Cup e la filiera delle prestazioni. Nacci, comunque, è lapidario tanto da commentare negativamente la risposta ricevuta. “Sostanzialmente la sua risposta- scrive il cittadino, commentando le argomentazioni della Regione Basilicata- è una non risposta rispetto a quanto da me denunciato circa i tempi d’attesa di 283 giorni dalla prenotazione, come riscontrabile da parte del CUP, ma piuttosto una semplice ed inaccettabile difesa’’. La migrazione sanitaria, del resto, continua e aumenta il malcontento dei cittadini, che vedono negato il diritto alla cura. Tema da campagna elettorale per le regionali. Annunci a raffica e su questo non ci piove. Servono fatti e autonomia decisionale e finanziaria alla Asm..Ma su questo c’è poco o nulla da fare. Lo sa anche la Madonna delle Grazie…che dà il nome all’Ospedale di Matera.

Egregio Dr.

Mi vedo costretto a scriverle dopo aver ricevuto, finalmente, la risposta a sua firma da parte delI’Ufficio Programmazione Sanitaria della Regione Basilicata.

Che dire, le confesso che non so se essere più incazzato per la mancata prestazione sanitaria che avrei dovuto ricevere in tempi ragionevoli, e comunque nei tempi previsti dal PNGLA, o per le “giustificazioni” prodotte dagli uffici regionali competenti da Iei rappresentati.

Nella comunicazione ricevuta si afferma, sulla base di quanto riscontrato da parte deII‘ASM (allegata alla mail), testualmente “……e precisa che, non avendo la disponibilità della prescrizione della prestazione sopra riportata con classe di priorità B, non può effettuare alcuna verifica sulla presenza delle condizioni di erogabilità, di cui alla DGR n.271/2019, per la prescrizione, prenotazione ed erogazione della prestazione in priorità e sulla rinuncia alla stessa da parte dell’utente”.

Nella stessa si prosegue poi testualmente “Per quanto sopra riportato, si precisa che erroneamente gli operatori delI’ASM hanno invitato l’utente a prenotare la prestazione con una ricetta senza priorità atteso che, riferisce l’utente, ”il sistema di prenotazione non accetta per questa tipologia di prestazione le priorità in quanto la DGR n.570/20t9 riporta tra le prestazioni prenotabili con priorità B anche la prestazione “Elettrocardiogramma dinamico-holter” con quesito diagnostico coerente con quanto riportato nell’impegnativa dell’utente.”

Come si vede la sua risposta si focalizza sull’impossibilità a verificare l’erogabilità della prestazione con classe di priorità B attestato l’indisponibilità della prescrizione (sic!) e che erroneamente l’operatore deIl‘ASM mi abbia invitato a prenotare con una ricetta senza priorità (doppio sic!).

Tra l’altro si riporta nella comunicazione che la prestazione di “Elettrocardiogramma Dinamico-Holter” viene erogata con priorità B (entro 10 giorni} presso il Poliambulatorio di Potenza, I‘ Ospedale di Policoro e l’Ospedale San Carlo di Potenza e quindi la domanda nasce spontanea; perché questa prestazione non viene erogata con priorità B nelle strutture dell‘Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, presso il Poliambulatorio di Matera ed anche presso altre strutture sul territorio regionale al fine di evitare spostamenti non certo agevolati vista la mancanza di collegamenti pubblici.

Sostanzialmente la sua risposta è una non risposta rispetto a quanto da me denunciato circa I tempi d’attesa di 283 giorni dalla prenotazione, come riscontrabile da parte del CUP, ma piuttosto una semplice ed inaccettabile difesa



A questo punto mi corre l’obbligo, onde evitare che ci possano essere dubbi su quanto da me denunciato, allegare copia della ricetta medica con priorità B(entro 10 giorni) emessa (come evidenziato) in data 11.07.2023 e non utilizzata come detto su indicazione del CUP, le allego la ricetta con priorità Programmabile emessa (come evidenziato) in data 14.07.2023 e copia della prenotazione effettuata in data 14.07.2023 da cui appunto la mia denuncia dei lunghi tempi d’attesa.

Infine la sua comunicazione si conclude con queste testuali parole “Infine, si sottolinea che le Aziende Sanitarie del SSR, nonostante le numerose difficoltà organizzative, sono impegnate a mettere in campo ognl utile azione volta a ridurre le liste di attesa delle prestazioni ambulatoriali per garantire il diritto alla salute e una corretta informazione ai cittadini in materia.”

Peccato che i Cittadini Lucani non se ne siano mai accorti ma al contrario dai dati disponibili si rileva come la nostra Regione si collochi sempre verso le ultime posizioni quando si parla di sanità ed in particolare per quanto riguarda la percentuale di cittadini che rinunciano a curarsi o che migrano verso altre regioni per vedersi garantite cure efficaci e tempestive.

Antonio NACCI