La versione di Latronico su organizzazione delle attività di chirurgia senologica in Basilicata.

“In queste ore si è tornati a parlare dell’organizzazione delle attività di chirurgia senologica in Basilicata. Ritengo utile fare chiarezza per rassicurare le cittadine e i cittadini sul percorso di cura garantito dal sistema sanitario regionale”. È quanto dichiara l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, intervenendo sul tema dell’organizzazione delle attività chirurgiche per il trattamento del carcinoma mammario. “La Regione Basilicata – afferma Latronico – sta dando piena attuazione alla rete oncologica regionale, uno strumento fondamentale per garantire ai pazienti percorsi di cura appropriati, coordinati e sicuri. In questo contesto si inserisce anche l’organizzazione delle attività di chirurgia senologica, che deve rispettare gli standard nazionali previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza. Le linee guida nazionali stabiliscono infatti che gli interventi per il carcinoma mammario vengano eseguiti all’interno di Breast Unit, centri specializzati in grado di assicurare competenze multidisciplinari e adeguati volumi di attività. Per garantire qualità degli esiti e sicurezza clinica, è previsto che tali strutture realizzino almeno 150 interventi di mammella l’anno.” “Nella nostra regione – spiega l’assessore – le Breast Unit individuate sono quelle di Potenza (AOR San Carlo) e Rionero in Vulture (IRCCS CROB), dove sono presenti le competenze professionali e i volumi di attività necessari per assicurare alle pazienti il massimo livello di sicurezza clinica e assistenziale”. Per quanto riguarda, invece, la vicenda che sta facendo discutere in questi ultimi giorni la Città dei Sassi e l’intera provincia del materano, Latronico chiarisce che non si tratta di una chiusura di servizi né di uno smantellamento dell’ospedale di Matera. E dice: “È importante sottolinearlo con chiarezza: non si chiude nulla e non si lascia nessuno da solo. Stiamo dando attuazione a un modello organizzativo che mette al centro la sicurezza delle pazienti e la qualità delle cure. Le donne che affrontano una patologia oncologica devono poter contare su strutture altamente specializzate, in grado di garantire esperienza chirurgica, approccio multidisciplinare e continuità assistenziale. Questo significa che il percorso assistenziale resta integrato con i territori. L’ospedale Madonna delle Grazie di Matera continua a svolgere un ruolo importante nella presa in carico delle pazienti, nella diagnostica, nel follow-up e nell’accompagnamento lungo tutto il percorso terapeutico”. “Stiamo inoltre lavorando – prosegue Latronico – per rafforzare la collaborazione tra le Breast Unit regionali e l’ospedale di Matera, valorizzando le professionalità presenti sul territorio. In questa prospettiva si sta valutando anche la possibilità di effettuare interventi chirurgici selezionati direttamente a Matera, nell’ambito di un modello organizzativo condiviso con i centri di riferimento regionali. A conferma della volontà di rafforzare e non indebolire l’offerta sanitaria nel territorio materano, è inoltre imminente l’inaugurazione della radioterapia presso l’ospedale Madonna delle Grazie, un investimento importante che consentirà di ampliare ulteriormente i servizi oncologici a disposizione dei cittadini”. “La logica della rete oncologica regionale – conclude Latronico – non è quella di sottrarre servizi ai territori, ma di mettere in rete competenze e strutture per garantire ai pazienti cure sempre più sicure, qualificate e integrate”.

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