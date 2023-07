La Sanità pubblica è un diritto e va difeso. Dalla Lombardia un Referendum

Quando non c’è peggior sordo di chi non voglia sentire, che non rispetta nè la Costituzione sul diritto alla Cura e nè le direttive Ministeriali ,e allora non resta che coinvolgere la gente con un referendum, per ridimensionare, contenere la spropositata presenza del privato che dovrebbe integrare ma non sositutire totalmente il servizio sanitario pubblico, sul quale si continua a non investire. Quanto accade e continua ad accadere in Lombardia, con Medicina democratica e decine di associazioni di cittadini che continuano a denunciare e a protestare, anche con esposti denuncia, quanto continue ad accadere negli ospedali o con i Cup che continuano a favorire le strutture private, ha portato alla presentazioni di motivazioni, contenuti e percorso per abrogare una legge regionale che ha tarpato le ali alla Sanità pubblica. Un esempio anche per altre regioni, Basilicata compresa, e con le dovute proporzioni, che continua a pagare un forte tributo nel diritto alla cura con la migrazione sanitaria. Ci sono i privati. Ma alle prese con un contenzioso su pagamenti arretrati ancora insufficienti. Paradossale. Se quei soldi fossero investiti nel Pubblico e con un ruolo di integrazione per i privati. Chi controlla, e ci rivolgiamo al Ministro Schillaci, che i rapporti tra Pubblico e Privato siano rispettati? Attendiamo una risposta



Comitato Promotore del Referendum

sulla sanità in regione Lombardia

COMUNICATO STAMPA

Ridare preminenza al servizio sanitario pubblico in Lombardia: presentato

oggi il Referendum popolare abrogativo.

Milano, 27 luglio 2023. Oltre 100 elettori promotori hanno depositato questa mattina al Protocollo della Regione una proposta di Referendum abrogativo regionale impostata su tre quesiti relativi alla legge sanitaria regionale, L. 33/2009, modificata da ultimo con la L. 22/2021.

Al centro della proposta di referendum il nodo cruciale dei rapporti pubblico-privato in sanità, alla base delle pesanti criticità presenti nel servizio sanitario pubblico regionale.

“I quesiti riguardano, infatti, la equivalenza pubblico-privato e la estensione delle funzioni e dei servizi che il pubblico può delegare al privato rispettivamente da parte delle ATS e delle ASST. L’abrogazione di questi passaggi ha l’obiettivo di riportare al pubblico la funzione di programmazione, di controllo pieno della erogazione dei servizi a partire da quelli di prevenzione, garantendo universalità di accesso, gratuità e partecipazione”, come ha spiegato Marco Caldiroli, presidente nazionale di Medicina Democratica, intervenendo nella Conferenza Stampa, convocata per illustrare le ragioni di questa iniziativa popolare,

promossa da diverse associazioni e organizzazioni.

“ll referendum – ha sottolineato Federica Trapletti, segretaria regionale SPI-CGIL- è uno degli strumenti a cui intendiamo ricorrere per innescare un cambiamento nel sistema sanitario lombardo. Si inserisce nel percorso avviato unitariamente 4 anni fa che ci ha visto presentare piattaforme, scioperare e mobilitarci insieme a migliaia di cittadini. Oggi più che mai è necessario incrementare Le risorse e rafforzare la sanità pubblica per garantire un servizio sanitario veramente universalistico”.

Per Vittorio Agnoletto responsabile dell’Osservatorio Salute “è necessario ridurre i finanziamenti alle strutture private aumentando quelli alle strutture pubbliche per evitare che, con l’avanzata del privato dentro il Servizio Sanitario Regionale, il cittadino sia privato dell’assistenza sanitaria. Se il pubblico finanzia il privato, deve poi controllarne l’operato”.

“Come ARCI Lombardia, soggetto partecipato del Terzo Settore – ha dichiarato il presidente regionale Massimo Cortesi – da molto tempo raccogliamo istanze preoccupanti sullo stato della sanità lombarda

attraverso la nostra rete di circoli e di nostri sportelli sociali. Pensiamo, con questa proposta, di ridare una centralità Pubblica alla tutela della salute delle persone come previsto dall’articolo 32 della Costituzione:

centralità che non andrà a creare discontinuità delle attività delle strutture sanitarie e dell’integrazione dellestrutture private e del privato sociale ma abbiamo la convinzione che potrà ridurre le disuguaglianze oggi in preoccupante fase espansiva”.

Andrea Villa, presidente ACLI Milano, ha detto che “vogliamo affermare la necessità che l’istituzione pubblica riprenda la funzione di analisi dei bisogni dei cittadini lombardi e della programmazione dei servizi sanitari. Come ad esempio su quali specialità, su quali servizi di pronto soccorso o di lunga degenza è importante investire in ogni territorio: un ruolo di programmazione che non può essere demandato al privato che persegue logiche di maggiore redditività. Immaginiamo un sistema sanitario a regia e programmazione

pubblica che veda ancora nella gestione dei servizi sanitari, le aziende ospedaliere pubbliche, quelle private convenzionate e quelle del privato sociale, in una logica di vera sussidiarietà, di cui anche il mondo cattolicoè oggi un protagonista”.

L’iniziativa referendaria è il proseguimento della grande e unitaria mobilitazione in atto da tempo in

Lombardia sulla situazione drammatica del servizio sanitario pubblico, fra cui la grande manifestazione del

1 aprile in Piazza Duomo e del 24 maggio sotto la Regione.

Per info Angela Amarante cell. 340 5633034 ufficio stampa CGIL Lombardia

Per info. Carmìna Conte cell. 393 137 7616, ufficio stampa Medicina Democratica

Per info Edoardo Caprino cell. 339 5933457 ufficio stampa SPI CGIL Lombardia



LA RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA

All’ Ufficio di Presidenza

Del Consiglio Regionale della Lombardia

Oggetto : presentazione di proposta per la promozione di un referendum abrogativo ai sensi della

L.R. 1983/34

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della Legge Regionale n. 34 del 28.04.1983 i sottoscritti elettori a

qualità di promotori presentano le seguenti proposte di referendum abrogativi.

Quesito n. 1 – “volete che sia abrogato il comma 1 lettera bbis dell’articolo 2 della Legge Regionale

n. 33 del 30.12.2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” come aggiunto dalla

Legge Regionale 14.12.2021 n. 22 nelle parole <> nonché <> ?

Quesito n. 2 – “volete che sia abrogato il comma 10 dell’articolo 6 della Legge Regionale n. 33 del

30.12.2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” nel seguente testo <> ?

Quesito n. 3 – “volete che sia abrogato il comma 2 bis dell’art. 8 della Legge Regionale n. 33 del

30.12.2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” come aggiunto dalla Legge

Regionale 14.12.2021 n. 22 nelle parole <> ?

I sottoscritti promotori richiedono all’ Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale di pronunciarsi

sulla ammissibilità della proposta ai sensi dell’art. 3 della L.R. 34/1983. Gli scriventi promotori

rimangono disponibili per ogni chiarimento necessario e/o ad audizioni conoscitive.

Fin da oggi si indica quali delegati dei promotori i seguenti presentatori che vanno intesi quali

designati dal comitato promotore anche ai fini dell’art. 4 della L.R. 34/1983.

1.

2.

3.

4.

5.

Pagina 1

Quesiti referendari e relazione accompagnatoria

Si richiede all’Ufficio che ogni comunicazione sia inviata alla seguente mail pec ……..

Milano, li

Pagina 2

Quesiti referendari e relazione accompagnatoria

Relazione accompagnatoria – art. 2 comma 8 L.R. 34/1983

Le tre proposte referendarie toccano aspetti che riteniamo importanti dell’ organizzazione

regionale dei servizi sanitari e socio-sanitari finalizzati all’obiettivo preminentemente pubblico della

salute, e articolati non solo sulla cura e sulla diagnosi ma in via preliminare e prioritaria sulla

prevenzione e in un approccio olistico alla persona.

L’abrogazione di tali norme, pur mantenendo una struttura normativa atta alla continuazione delle

attività delle strutture sanitarie esistenti, nonché dell’integrazione delle strutture private

nell’ambito della programmazione pubblica, renderà più agevole un percorso di ulteriori iniziative

normative da parte del Consiglio Regionale come di iniziative popolari (L.R. 1/1971) per una

modifica del ruolo e dei rapporti tra pubblico e privato al fine di ricondurli negli ambiti della L.

883/1978; ciò consentirà di affrontare la domanda di salute rivalutando e puntando principalmente

sulla programmazione socio-sanitaria e su una rete di strutture e funzioni pubbliche in grado di

garantire l’universalità di accesso contestualmente alla capacità di erogare prestazioni in tempi e

modi adeguati rispetto alle attese e ai bisogni della popolazione, a partire dalle sue condizioni

epidemiologiche prima che alle esigenze di bilancio e/o alle limitazioni che le risorse disponibili

introducono nella pratica attuazione del diritto alla salute.

Nello specifico:

Il primo quesito cancella la “equivalenza” tra pubblico e privato, e conseguentemente “la parità di

diritti e di obblighi” per tutti gli erogatori di diritto pubblico e di diritto privato, che il legislatore

regionale ha voluto affiancare alla comunque necessaria integrazione tra i due settori.

La rimozione dei termini che rimandano all’equivalenza e alla parità ha lo scopo di riaffermare la

centralità del settore sanitario pubblico e quindi l’obbligo istituzionale della regione di definire il

proprio intervento sulla salute, tramite la sanità, nel pieno rispetto degli obiettivi posti dalla

normativa nazionale e dall’art. 32 della Costituzione concernente il diritto alla salute quale diritto

fondamentale dell’individuo e della collettività.

Il secondo quesito riguarda uno specifico aspetto della relazione tra pubblico privato nell’ambito

dell’azione che la regione attribuisce alle ATS. Sono oggetto della normativa di cui si propone

l’abrogazione i “poteri” delle ATS, nell’ambito delle funzioni di contrattualizzazione per l’erogazione

dei servizi, di avvalersi in modo esteso di soggetti privati per attività di erogazione di servizi cui è

tenuto il Servizio Sanitario Lombardo.

Va segnalato che, con le previsioni del PNRR, si tratta anche di prestazioni che riguardano il “sociosanitario” e l’assistenza di prossimità. L’attenzione dedicata dalle previsioni nazionali alla cosiddetta

“medicina territoriale” trovano in questo passaggio normativo, come in quello oggetto del

successivo quesito, un’eccessiva apertura al privato peraltro anche con il rischio di forti differenze

territoriali.

Il terzo quesito mira ad abrogare la disciplina regionale che permette a soggetti privati di

“concorrere” a specifiche strutture finanziate nel PNRR da investimenti pubblici, quali gli ospedali di

comunità, le case di comunità e la centrali operative territoriali (COT)