Non generalizziamo e abbiamo rispetto e considerazione per quanti stanno in trincea, nei reparti, con organici carenti (e non da oggi) in una fase difficile dell’epidemia da virus a corona. Ma all’esterno la considerazione generale è di attesa, amarezza, speranza e di fede. Ormai siamo alla frutta , o quasi con il timore che i numeri (fate voi) del contagio da covid 19 possano far passare la Basilicata dalla zona gialla in quelle, come la arancione o la rossa, a più alto indice di restrizione. Due zone rosse le abbiamo, a Irsina e Genzano, Montalbano è nei tamponi a tappeto mentre le residenze per anziani, a macchia di leopardo, sono a livello di allarme. Preoccupa Matera con i materani e non solo con occhi e orecchie puntate sull’Ospedale Madonna delle Grazie, alle prese con una riorganizzazione interna per recuperare spazi e personale e con il rischio che qualche reparto possa essere trasferito ”temporaneamente” altrove. Nel frattempo drastica riduzione degli interventi chirurgici, delle prestazioni specialistiche e allungamenti delle liste di attesa se doveste avere bisogno di cure che non siano quelle strettamente attuali da virus a corona. I sindacati, Cgil, Cisl e Uil, hanno lanciato denunce e allarme su una situazione sanitaria da ” capezzale” o da ”canna da ossigeno” puntando il dito su assenza o quasi di programmazione, di lungimiranza e di mediocrità nell’affrontare problemi segnalati ormai da un quinquennio buono. Da quando si cominciò a mettere mano al riordino sanitario in maniera silenziosa, strisciante, con lo svuotamento di funzioni dal Madonna delle Grazie verso il mega ospedale regionale destinato a ospitare anche la dispendiosa e inutile facoltà di medicina. Il risultato è che la migrazione sanitaria continua, i dati sui contagi da covid vengono diffusi con il contagocce e l’Azienda sanitaria di Matera non ha ancora, a distanza di un anno, il direttore generale. Eppure oltre un mese fa, durante una iniziativa di campagna elettorale, il presidente della giunta regionale Vito Bardi aveva annunciato https://giornalemio.it/cronaca/presidente-il-commissario-alla-asm-quando-arriva/feed/ la nomina di un commissario per preparare il nuovo bando. Attendiamo ancora. I conti, sotto questo aspetto, tornano, nel silenzio di quanti dovrebbero rappresentare con maggiore presenza città e territorio. Se volete la salute dall’ospedale…anche la politica, con le dovute eccezioni, è febbricitante. Quanto agli investimenti e alla sequenza di rassicurazione che “l’Ospedale sarà potenziato perchè il diritto alla salute va garantito” siamo come San Tommaso… Finora nulla.