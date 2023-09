“La radioterapia a Matera? Una pura illusione!” Lo scrive il Segretario Generale FP CGIL Matera Massimo Cristallo in una nota che così prosegue: “La sanità non deve rispondere solo ai conti del ragioniere, la sanità è un diritto dei cittadini, di tutti i cittadini e soprattutto di quelli in condizione di fragilità. Insomma, ci risiamo!! Dopo le problematiche sollevate relativamente ai reparti di malattie infettive e di neuropsichiatria infantile, adesso è il turno della radioterapia. Poter fare sedute di radioterapia per i malati oncologici all’Ospedale Madonna delle Grazie continua a rimanere una pura illusione. Questo è quello che sta succedendo, nonostante le rassicurazioni dell’ASM dei mesi scorsi circa un imminente inizio lavori del bunker che dovrebbe ospitare il macchinario radioterapico (che a quanto pare si trova già presso il nosocomio di Matera) ancora nulla è stato fatto. Una telenovela che dura ormai da diversi anni a scapito dei malati costretti a viaggi della speranza verso il Crob di Rionero o peggio ancora fuori regione. Siamo tornati all’anno zero. Non solo dolore e disagio per chi soffre e affronta malattie terribili, ma anche il carico delle spese per le cure fuori regione. Chiediamo all’Assessore alla Sanità Fanelli e all’Asm di Matera risposte concrete, non proclami sull’organizzazione ed implementazione dell’Azienda Sanitaria. La salute dei cittadini non può seguire l’andamento delle campagne elettorali, non siamo cittadini di serie B, la sanità è un diritto dei materani e dei lucani tutti.”

