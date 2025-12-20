La propaganda di Latronico continua e del Piano Sanitario Regionale nemmeno l’ombra

E come recita quel vecchio adagio popolare “la cera si consuma e la processione con cammina” che la sanità lucana vede dipanarsi una frenetica attività comunicativa dell’assessore regionale al ramo, nel mentre del documento fondamentale di programmazione (il PSR) non se ne ha traccia, nonostante i ripetuti impegni a concretizzarlo. Ed è il Capogruppo regionale del PD Piero Lacorazza ad intimare: “Latronico chieda scusa per non aver mantenuto l’impegno di arrivare in Consiglio regionale entro il 2025 col PSR. In una regione in cui sessantamila lucani nel 2024 hanno rinunciato alle cure, si pagano 130 milioni per i lucani che si curano fuori, ci sono lunghe liste d’attesa e si sono bruciati per i deficit circa 100 milioni di euro, quella di Latronico sui nuovi assunti e senza il dato dei cessati è solo cattiva propaganda.” “Non c’è alcun comunicato -scrive infatti in una nota l’esponente dem- in cui l’assessore regionale Cosimo Latronico annuncia i nuovi assunti e dichiara contemporaneamente il dato dei cessati, di coloro che lasciano il sistema sanitario regionale.La cattiva comunicazione rende un cattivo servizio ad operatori sanitari e cittadini, è scorretta sul piano istituzionale e manifesta il desiderio di una propaganda sulla salute delle persone, in una regione in cui sessantamila lucani nel 2024 hanno rinunciato alle cure, si pagano 130 milioni per i lucani che si curano fuori, ci sono lunghe liste d’attesa e si sono bruciati per i deficit circa 100 milioni di euro delle compensazioni ambientali petrolifere sottratte alle imprese e al lavoro.” E aggiunge “Lo stesso assessore Latronico dovrebbe chiedere scusa per non aver mantenuto l’impegno di arrivare entro il 2025 in Consiglio regionale con il Piano Sanitario, cosa che avrebbe comportato l’approvazione della proposta in Giunta almeno qualche mese fa. Insieme alla propaganda degli assunti, ha girato per mesi con slides e alcune notizie che iniziano a trapelare sul Piano parlano di un ‘romanzo’ più che di scelte. Ma su questo capiremo, sulla consapevolezza che l’assenza di un Piano e il ritardo ormai inaccettabile stringono le maglie della programmazione poiché tra atti aziendali e medicina territoriale molte scelte sono state fatte. Non ci si dica che il Consiglio regionale, sempre su richiesta delle opposizioni, peraltro, ha discusso poiché senza orientamenti votati è alto il rischio di un esercizio retorico. Eppure avevamo depositato due risoluzioni molto chiare che non si sono volute discutere e portare ai voti”. “Anche le recenti nomine del Direttore dell’ASP e del Commissario dell’Azienda Ospedaliera San Carlo, a cui in ogni caso auguriamo buon lavoro – conclude Lacorazza – sarebbero dovute avvenire, visto gli impegni assunti, a valle dell’approvazione del Piano Sanitario per affidare un mandato che avrebbe potuto tenere presente di programmazione e di indirizzi del Consiglio regionale”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.