La Pielle Matera in DR1 ospite della Junior Molfetta

Seconda giornata di DR1 nel fine settimana per la Pielle Matera Basket. Nella Divisione Regionale 1 Maschile Puglia, il roster di coach Francesco Losito affronterà in trasferta la Junior Molfetta domani sera con palla a due alle ore 21 al PalaPoli della città del barese. “Sulle rive dell’Adriatico pugliese, i biancazzurri materani -si legge in una nota- affronteranno un roster di cui non conoscono molto, essendo il primo anno in questo girone di DR1, ma soprattutto un gruppo che arriva da una brutta sconfitta patita a Foggia nella prima giornata di campionato. La sfida della Junior Molfetta contro la Nuova Libertas Foggia, terminata con un sonoro 90-60 è stato il risultato più largo di giornata. Una sfida che lascia tanti dubbi in casa materana.” “Non conosciamo bene la Junior Molfetta e, essendo solamente la seconda giornata di campionato, ci sono anche poche informazioni che potevamo visionare – spiega l’allenatore della Pielle Matera Basket, Francesco Losito –. Sicuramente dovremo fare molto affidamento sulle nostre qualità e provare ad imporre il nostro tipo di gioco nella sfida. Sappiamo che si affidano tanto al gioco perimetrale e meno interna. Si affidano molto al tiro da tre. La brutta sconfitta che hanno subito nella prima giornata a Foggia ci farà incontrare senza dubbio una squadra desiderosa di riscatto, essendo la loro prima partita in casa”. La squadra si è allenata bene in questa settimana, nonostante qualche acciacco per via di sintomi influenzali, classici del periodo. Coach Losito ha potuto portare alcune migliorie rispetto alla prima sfida e preparare al meglio quegli aspetti che non hanno convinto nel primo appuntamento, nonostante la vittoria. C’è ancora da perfezionare meccanismi e determinate situazioni di campo, ovviamente siamo solamente agli albori di questa stagione. Ne è convinto anche il coach. “Ci siamo allenati bene, è stata una buona settimana di lavoro. A parte qualche defezione per via della febbre in alcuni allenamenti, per il resto ho visto una squadra in buono stato di forma. Certamente ci sono ancora tanti aspetti sui quali vogliamo lavorare per migliorarci costantemente – continua Losito –. Senza dubbio andremo a Molfetta per giocare al meglio delle nostre possibilità e provare a vincere la sfida, per portare ulteriore entusiasmo al nostro gruppo”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.