La Lombardia SiCura…Un esempio anche per noi

Governi di centrodestra uguali, con eredità diverse, ma con una situazione simile per liste di attesa, carenze di organici, peso dei privati e con un diritto alla cura (pur previsto della Costituzione) negato, nonostante quanto denunciato dalla Procura delle Corte dei Conti sulla situazione della Sanità Pubblica,svalutata, depotenziata a favore di quella privata e favorendo la migrazione e l’insoddisfazione dei cittadini. E allora? Dalla Lombardia. come leggerete nella nota che segue, dal 1 marzo partirà la raccolta di firme promosso da un Comitato, che raccoglie varie associazioni, con un tema che è lega cura e sicurezza, se vogliamo ” La Lombardia SiCura” . Le richieste sono precise e puntano sulle priorità: un centro unico di Prenotazione, che dovrà disporre delle agende di tutte le strutture, pubbliche e private contrattualizzate; l’abbattimento delle liste d’attesa, attraverso un periodico controllo, da parte di Regione e Ats; lo stop all’utilizzo dei medici a gettone (non dipendenti) e, quindi, la stabilizzazione e l’assunzione del personale sanitario. Più chiaro di così…E la Basilicata non è da meno, dopo l’attacco informatico al sistema sanitario regionale che ha procurato danni soprattutto nella Asl del Materano, anello debole, a causa dell’accentramento di funzioni e di gestione regionale in quel di Potenza. Ne sentiremo parlare con tanti ” diremo e faremo ” nella campagna elettorale per le regionali.E su questo la cura è una sola: non perdere la memoria al momento di votare…



La Lombardia SiCura”: dal 1 marzo la raccolta firme per la petizione sanità alla Regione Lombardia

COMUNICATO STAMPA

Presentata questa mattina, a Palazzo Pirelli, dal Comitato “La Lombardia SiCura” la raccolta firme per la petizione sulla sanità da presentare in Regione Lombardia. Sarà possibile firmare online, nelle sedi di riferimento e nelle piazze.

Tutte le informazioni su: lalombardiasicura@gmail.com

Milano, 14 febbraio 2024.

Partirà il 1 marzo la raccolta firme per la petizione sulla sanità promossa dal Comitato “La Lombardia SiCura”, che ha presentato l’iniziativa questa mattina nel corso di una Conferenza Stampa a Palazzo Pirelli a cui hanno partecipato, in rappresentanza dei soggetti organizzatori, Marco Caldiroli, Medicina Democratica, Vittorio Agnoletto, Osservatorio Salute, Massimo Cortesi Arci Lombardia, Catello Tramparulo FP CGIL Lombardia e Andrea Villa, ACLI Lombardia. “La Lombardia SiCura” nasce infatti dal Comitato Promotore del Referendum per la Sanità Pubblica, costituito dalle stesse organizzazioni e ne prosegue anche la battaglia referendaria abrogativa.

“Se la Lombardia non vuole ascoltare le persone lo faremo noi”, hanno detto i referenti di “La Lombardia SiCura”, che hanno illustrato i punti chiavi alla base della petizione: un centro unico di Prenotazione, che dovrà disporre delle agende di tutte le strutture, pubbliche e private contrattualizzate; l’abbattimento delle liste d’attesa, attraverso un periodico controllo, da parte di Regione e Ats; lo stop all’utilizzo dei medici a gettone (non dipendenti) e, quindi, la stabilizzazione e l’assunzione del personale sanitario.

“Chiediamo inoltre – hanno aggiunto – miglioramenti e la copertura dei costi sanitari da parte del servizio sanitario regionale delle Residenze Sanitarie Assistenziali e Anziani e la diffusione e il potenziamento dei servizi territoriali, indispensabile riferimento per la salute dei cittadini e delle cittadine. Questi devono essere dotati di tutte le risorse, del personale e delle professionalità necessarie a garantire qualità del loro lavoro. Se il centrodestra al governo della Regione Lombardia continuerà a ignorare queste che non sono soltanto le nostre richieste, ma elementi fondanti per il funzionamento del servizio sanitario pubblico, sarà chiaro, una volta per tutte, da che parte è schierato”.

La mobilitazione sul disastro sanità in Lombardia, e che ha visto negli ultimi due anni il susseguirsi di innumerevoli iniziative e manifestazioni, ha già prodotto un importante risultato: i partiti di opposizione si sono impegnati a presentare ordini del giorno, che riprendano i contenuti della petizione nel maggior numero di comuni possibile. Sono stati definiti diversi gruppi provinciali che faranno iniziative e seguiranno l’andamento della raccolta firme a livello locale.

A breve sarà attivato il link su Change per la petizione ed è stato aperto il sito dedicato: www.lalombardiasicura.it, ma è possibile inviare richieste a: info@lalombardiasicura.it

