“Pur nella criticità di questi anni così tormentati dall’epidemia sanitaria che ci ha colpiti, l’Associazione Materana Amici del Cuore si prodigherà anche quest’anno nella realizzazione nella nostra città della Giornata Mondiale per il Cuore. Come ben sappiamo si tratta di un appuntamento rituale che ci vede presenti nelle piazze centrali della nostra città oramai da svariati anni. L’evento si svilupperà quest’anno nell’arco di tre giornate, dal 1 – 2 – 3 Ottobre 2021, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 circa, in Piazza Vittorio Veneto.”

E’ quanto l’associazione rende noto con un comunicato in cui si aggiunge:

“Allestiremo la nostra struttura mobile tenda-PMA proponendoci come sempre con la tradizionale campagna di promozione della salute e di sensibilizzazione ai fattori di rischio cardiovascolare, sottoponendo (la mattina dalle 9 alle 11 circa) chi lo voglia ad un piccolo controllo di valori quali colesterolemia, glicemia, pressione arteriosa, con l’ausilio di medici ed infermieri in modo da verificare quei parametri che possono dare indicazioni circa lo stato di salute della persona.

Associeremo anche quest’anno la campagna delle noci del cuore, raccogliendo fondi che saranno convogliati al Conacuore a favore della ricerca sulle malattie cardiovascolari.

Evidentemente, a causa della situazione epidemica causata dal Covid19, adotteremo un protocollo tale da limitare al massimo qualsiasi rischio di contagio, con l’utilizzo degli opportuni dispostivi di protezione, delle misure di distanziamento e tutto ciò che è necessario per far sì che l’evento si svolga senza incidenti di percorso.

In quest’occasione, come in altre, ci avvarremo del supporto di altre associazioni che ci daranno manforte per la buona riuscita della manifestazione. Vi attendiamo numerosi.”