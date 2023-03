La Dg Pulvirenti(Asm) in IV commissione:” I medici non vengono…” Già, perchè?

. Una frase lapidaria e una situazione conosciuta, che continua ad aggravarsi. Ma il direttore generale della Asm, Sabrina Pulvirenti, ascoltata in IV commissione non ha spiegato i motivi dei rifiuti dei medici a venire a lavorare nel Materano e questo non aiuta ad andare al cuore del problema e delle responsabilità, naturalmente, che continuano ad alimentare questo stato di cose e a favorire l’emigrazione dei residenti verso gli ospedali della Puglia. ”I medici – ha detto la dirigente- non ci sono, non rispondono agli avvisi e gli specializzandi non possono stare da soli. Per quanto riguarda la possibilità per i medici di lavorare fino a 72 anni, siamo disponibili ad accogliere richieste”. Ha detto dell’altro, per altro ampiamente risaputo, anche dai comunicati diffusi dalla Regione nelle scorse settimane. Ma la situazione resta preoccupante. Non c’è alcuna inversione di rotta. Anzi. All’Azienda ospedaliera regionale San Carlo le cose vanno molto meglio e i comunicati su assunzioni e attività innovative lo confermano. Certo se si è continuato a investire sul San Carlo il risultato non può che essere questo. Ne sapremo di più quando si tireranno le conclusioni su Lea e bilanci della Sanità di Basilicata, messi a nudo anche nel corso della recente trasmissione di Rai 3 Presa Diretta.



Il COMUNICATO DALL’ UFFICIO STAMPA DELLA REGIONE

Sanità, audizioni in IV commissione

Ascoltati il direttore generale dell’Asm, Pulvirenti e quello dell’Azienda ospedaliera San Carlo, Spera. Via libera al ddl “Istituzione della Fondazione Premio letterario Basilicata”

La quarta commissione (Politica sociale) del Consiglio regionale della Basilicata, presieduta da Dina Sileo (Gm) ha audito il Direttore Generale dell’ ASM, Sabrina Pulvirenti, accompagnata dal direttore amministrativo Marcello Tricarico, in merito alle strategie che il management aziendale intende attuare ai fini del reclutamento di personale con illustrazione dei connessi piani triennali dei fabbisogni e sullo stato dell’arte delle strategie finalizzate alla riduzione delle liste d’attesa per prestazioni sanitarie offerte dalla medesima azienda.

“Per quanto riguarda il piano del fabbisogno del personale licenziato poche settimane fa – ha detto Puliverenti – abbiamo pianificato, nell’ambito dei concorsi unici, il numero e le qualifiche di cui abbiamo bisogno. L’azienda ha difficoltà di personale specialmente nell’area dei dirigenti amministrativi. Per l’Asm è fondamentale acquisire personale amministrativo. Per i livelli c e d nel 2022 e 2023 abbiamo proceduto con la verticalizzazione dando la possibilità, con una selezione interna, di fare uno scatto di carriera. Congiuntamente a questa azione abbiamo attivato tempi determinati nelle more del concorso unico regionale. Sulle stabilizzazioni avevamo iniziato percorso prima delle altre aziende, complessivamente abbiamo stabilizzato mettendo in ruolo 2 assistenti amministrativi, due assistenti sanitari, complessivamente 22. Quelli messi in ruolo covid sono 47, quindi in totale 69. Di questi 10 Oss, 14 infermieri, tre biologi, un autista ambulanza e tre assistenti sanitari.

Nel 2021 l’Asm ha assunto 111 unità a fronte di 126 andati in quiescenza, 93 sono nel ruolo sanitario. Nel 2022 assunti 103, pensionati 171 e nel 2023 a fronte di 64 assunzioni, i pensionamenti sono stati 28. I medici – ha detto – non ci sono, non rispondono agli avvisi e gli specializzandi non possono stare da soli. Per quanto riguarda la possibilità per i medici di lavorare fino a 72 anni, siamo disponibili ad accogliere richieste.



L’Asm è allineata al gruppo lavoro del Ministero della Salute per quanto riguarda il Pnrr. Abbiamo già fatto tutti sopralluoghi per case comunità e stiamo lavorando anche sulla certificazione di genere che precede il bilancio di genere. Attiveremo nella tenda del Katar, dove ci sono già gli ambulatori, l’ambulatorio per i codici bianchi e verdi del pronto soccorso. Nell’altra tenda attiveremo punto ascolto per dopo di noi, autismo, down. Per quanto riguarda i disturbi dell’alimentazione abbiamo già una dottoressa che si occupa di questo settore ma stiamo riqualificando i codici del pronto soccorso istituendo il dipartimento delle professioni. Per quanto riguarda il Crob ho attivato la piramide dei ricercatori. Procedura ministero per individuare direttore scientifico è terminata. Ritengo che può diventare anche sede di università medicina che ora sta ad ingegneria”.

Sono intervenuti, oltre al presidente Sileo, i consiglieri Leone, Cifarelli, Giorgetti, Bellettieri e Perrino.