La chiamavano Sanità…Parliamone a Milano il 1 ottobre

E quel titolo richiama tanto il titolo di un film western all’italiana, Lo chiamavano Trinità, con Bud Spencer ( Carlo Pedersoli) e Terence Hill ( Massimo Girotti) che affidava a una coppia di cow boy fuori dagli schemi il compito di fare giustizia a cazzotti e con qualche colpo di colt…E a giudicare dallo sfascio in cui è stata relegata la Sanità pubblica del BelPaese, con i continui tagli degli ultimi 20 anni e passa, ci sarebbe eccome di usare lo stesso trattamento per quanti hanno distrutto, annunciato riforme e investimenti dopo il Covid (l’ex ministro della Salute Speranza continua a ribadire, come ha fatto in un recente convegno in Basilicata, la grande opportunità del Pnrr salute che realizzerà strutture ma non da risposte sugli organici del personale medico del BelPaese), con il taglio delle liste di attesa, annunciato dal ministro in carica Roberto Schillaci alla vigilia delle elezioni europee. Annuncio rimasto finora tale( non avevamo dubbi) e destinato ad acuirsi con l’autonomia differenziata, a vantaggio di strutture private di alcune regioni virtuose del Nord. Milano con un evento organizzato il 1 ottobre, come riposta una nota di Lombardia SiCura, a smuovere le acque stagnanti sulla sanità pubblica, per la quale ha depositato le firme per un referendum abrogativo di cinque articoli della legge regionale. La chiamavano Sanità…e qui il film dei disastri, dei paradossi e delle corsie preferenziali è ancora tutto da scrivere.



Comunicato stampa La Lombardia SiCura

La chiamavano sanità: storie e aneddoti tragicomici sulla sanità pubblica

Iniziativa a Milano il 1° ottobre con personalità di spicco del mondo della cultura e dello spettacolo per la difesa del servizio sanitario pubblico

Milano, 23.09.2024 – Continuano le iniziative della campagna del Comitato La Lombardia SiCura per la difesa del servizio sanitario pubblico in Lombardia, e non solo: un appuntamento speciale sarà infatti quello del 1° ottobre, alle ore 21.00, presso il Teatro della Cooperativa di Milano in via Privata Hermada 8 a Milano. Una serata di sensibilizzazione con la partecipazione di personalità di spicco del mondo della cultura e dello spettacolo.

La campagna La Lombardia SiCura, promossa da Cgil, SPI Cgil e FP Cgil Lombardia, Medicina Democratica, Osservatorio Salute, Arci Lombardia e ACLI Lombardia, ha infatti raggiunto l’obiettivo prefissato, depositando presso la Regione Lombardia, a giugno 2024, la petizione con oltre 90.000 firme per richiedere 5 punti di modifica della vigente legge sulla sanità lombarda.

Parteciperanno alla serata Silvio Garattini, Presidente Istituto di Ricerca Mario Negri, Lella Costa, attrice e autrice, Luca Mangoni, del gruppo Elio e Le Storie Tese, Moni Ovadia, attore e autore, e Renato Sarti, attore e regista. Durante l’evento, alcuni rappresentanti del comitato promotore della campagna presenteranno le nuove iniziative territoriali dei coordinamenti, che si concentreranno sui temi locali più urgenti riguardanti la sanità. La serata sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

In concomitanza con le tante iniziative in corso in tutta la Lombardia per il diritto alla salute, contro le liste d’attesa e i disservizi, prosegue presso il Tribunale ordinario di Milano l’iter della causa per l’ammissibilità dei 3 quesiti referendari abrogativi della legge sanitaria regionale, presentati nel 2023 ma bocciati dalla maggioranza in Regione Lombardia con un voto politico e non di merito. La prossima udienza è prevista per il prossimo 13 novembre.

Le realtà promotrici e aderenti: Osservatorio Salute, CGIL Funzione Pubblica, SPI CGIL, CGIL Lombardia, ARCI, Medicina Democratica, Movimento Consumatori, Federconsumatori, Forum per il diritto alla salute, Milano in Salute, Cooperativa Sandro Pertini – Vanzago, Centro per la salute Giulio A. Maccacaro – Castellanza, Costituzione Beni Comuni, ATTAC Italia, Comitato Cittadini per il diritto alla salute art. 32, Coordinamento Lombardo Dico32, SIAL Cobas, Comitato di difesa dell’Ospedale di Merate, Comitato Assistenza Domiciliare Pubblica – Lecco, Associazione Smarketing, Progetto ART32, Unione Regionale per la Salute Mentale URASAM, Associazione Marco Cavallo, Forum Salute Mentale, Movimento Milano Civica. Partito Socialista Italiano, Partito Comunista Italiano, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Patto Civico, Europa Verde, Partito della Rifondazione Comunista, USB Lombardia, ACLI Lombardia, ACLI Milano, ISDE Lombardia, Alleanza Civica del Nord, Movimento Socialista Liberale, RossoSiSpera

