IoStoConTe…tutta una parola di solidarietà

Due mani che si stringono illuminate dalle tante ”S” che partono dal sole, per illuminare altre parole che cominciano con la ”esse” di storia, solitudine, solidarietà, simpatia. E ne è una conferma il libro ”un cuore oltre il disagio. storie di quotidiana solidarietà”, che racconta con la testimonianza e l’esperienza di tanti volontari che animano l’associazione ”IoStoConTe” cosa significhi in concreto aiutare il prossimo nel solco dell’uguaglianza e della fratellanza. Non a parole, ma nei fatti, con tanto volontariato come spiegano i curatori del lavoro Antonella Forlenza e Ottavio Gurrado e via via il presidente del sodalizio Filippo Ungolo e la vicepresidente Caterina Angelino, Gianleo Iosca per il Csv di Basilicata, Maria Cammisa e Cinzia Moliterni per la Caritas e l’Osservatorio del Volontariato. Ma a colpire, perchè possano servire a quanti conoscono appena questo mondo e i bisogni di quanti sono alle prese con problemi piccoli (acquistare medicine o fare la spesa, rapportarsi con la Pubblica Amministrazione) o grandi come la malattia o la solitudine, sono le risposte di quanti salgono le scale e bussano alla porta… Così la disponibilità a mettersi a disposizione, anche per poche ore, nell’aiutare quanti ne hanno bisogno finiscono con il cambiare la vita. E a farlo sono persone normali, della porta accanto, che non si voltano dall’altra parte, ma hanno umiltà di ascoltare e passione per impegnarsi, senza chiedere nulla in cambio: basta il sorriso, la stretta di mano di quell’altra che attendeva di essere stretta dal ”volontario” dell’associazione IoStoConTe, che si scrive tutta una parola…a sottolineare quella volontà di stare insieme ad altri che condividono lo stesso percorso. Le storie di quanti si sono impegnati dal 2021 a oggi, con persone di diverse fasce di età e condizione, ne sono l’esempio.



Ma c’è anche, come una insegnante in pensione, che è colpita dal dubbio di farcela e con una risposta personale a stretto giro: ‘’ …A volte- scrive- mi sembra che stia diventando un’impresa più grande di noi e questo mi sgomenta, ma poi mi dico che non si può fare altro che andare avanti, nella certezza che, come dice il poeta Antonio Machado, ‘’ Non esiste la strada, la strada si fa camminando’’. In ogni caso- conclude- dovunque ci condurrà questa strada sarà una esperienza indimenticabile!’’. Una delle tante esperienze, con i contributi di Papa Francesco….di Caterina Angelino, Angela Raffaella Calia, Carla Corazza, Antonella Forlenza, Franco Fortuna, Anna Maria Fusillo, Antonietta Galletta, Ottavio Gurrado, Porzia Ilvento, Pasquale Papapietro, Mariangela Pisciotta, Duilio Ricci, Imma Rondinone, Filippo Ungolo, e Anna Ventura, l’immagine interna e il testo riadattato dalla canzone ‘’Supereroi’’ di Fiorella Rossitto e i colori della speranza dei disegni di copertina di Anna Cascione. Naturalmente il sodalizio attende altri volontari per dare una mano dove occorre. Per contattare IoStoConTe potete farlo visionando la pagina https://www.facebook.com/iostoconteassociazione/ dove sono anche i recapiti di sede e telefono Via Lupo Protospata 62/A, Matera, Italy 388 920 8127 e posta elettronica ass.iostoconteodv@libero.it