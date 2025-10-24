Investire sul caregiver domiciliare, per una cura a casa, più relazionale ed umana.

“L’aumento dell’aspettativa di vita in un paese come il nostro tra i più longevi al mondo, non può tradursi automaticamente solo nell’aumento dell’età pensionabile, ma bisognerebbe avere un approccio più integrato e di sistema rispetto a quello che l’aumento dell’aspettativa di vita comporta inevitabilmente, purtroppo. Ovvero problemi di salute, demenze, malattie neurodegenerative e persone con disabilità che richiedono inevitabilmente assistenza integrata H24.” E’ quanto si rileva da parte di Pasquale Andrisani, Coordinatore AT -MATERA CITTADINANZATTIVA, in una nota che così prosegue: “Ed ecco che viene fuori la cosiddetta figura del caregiver domiciliare alternativa al ricovero in una RSA oggi non più luoghi di accoglienza e comunità ma veri e propri luoghi dell’abbandono e della disumanizzazione delle cure.

Non si tratta solo di assistere fisicamente, ma di garantire una presenza umana, empatica e relazionale che integri la dimensione tecnica della cura con quella emotiva e sociale.

Umanizzare le cure significa riportare la persona al centro del sistema sanitario e sociale.

Il caregiver domiciliare è il simbolo di questa trasformazione: un ponte tra tecnologia e umanità, tra ospedale e casa, tra cura e relazione.

Investire su di lui significa investire su un modello di società più solidale, inclusiva

Il futuro della cura passa per la casa, e nella casa vive la possibilità di un’assistenza più umana, personalizzata e sostenibile.

Il caregiver domiciliare rappresenta non solo una figura professionale indispensabile, ma anche un segno concreto di civiltà, di attenzione alla fragilità e di riconoscimento del valore della relazione nella salute. La figura del caregiver deve essere inquadrata come una vera e propria professione dunque inquadrata da un punto di vista giuridico ed economico. Una delle prossime sfide di Cittadinanzattiva sarà quella di fare approvare una legge che disciplini e inquadri una figura davvero importante per le famiglie e per chi si prende cura di una persona in casa.”

