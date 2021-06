Il Dottor Bruce W. Hollis è un professore americano e ricercatore molto famoso e riconosciuto a livello mondiale sulla Vitamina D. Nella letteratura biomedica sono presenti più di 100 sue pubblicazioni ufficiali sulla Vitamina D.

In questa intervista esclusiva che pubblichiamo a seguire, doppiata in Italiano e rilasciata allo staff di “Elisir D”, gli vengono poste diverse domande proprio sulla Vitamina D, in particolare nell’intervista si parla di:

– Perché la Vitamina D va prodotta tutti i giorni

– I livelli ideali di Vitamina D per far sì che essa agisca su numerosi tessuti dell’organismo

– I benefici della Vitamina D.