Intelligenza autistica? Il libro di Finamore il 30 maggio a Venosa

Scienza e coscienza, partecipazione e nuove terminologia dentro e intorno a un tema di crescente attualità come l’autismo che desta non pochi interrogativi sui tanti Come? e Perchè? sia diventato quasi uno spaccato della civiltà del benessere. Correlazioni? Se ne parla e se ne continuerà a parlare senza dimenticare le persone che vivono quella condizione- dimensione e le loro famiglie. Il libro di Rino Finamore ” Intelligenza autistica” pubblicato dalle Edizioni Magister di Matera, dopo i consensi ottenuti al salone del Libro di Torino, sarà presentato a Venosa il prossimo 30 maggi0.



COMUNICATO STAMPA

“Intelligenza Autistica” di Rino Finamore conquista il pubblico al Salone del Libro di Torino. Il saggio sulle potenzialità del pensiero neurodivergente protagonista di un acceso dibattito scientifico e culturale

Matera, 22 maggio 2025

Grande successo per “Intelligenza Autistica: come il pensiero neurodivergente colora il mondo” di Rino Finamore (Edizioni Magister) al Salone Internazionale del Libro di Torino, dove l’opera ha catalizzato l’attenzione di esperti e pubblico, innescando un confronto stimolante sui temi dell’autismo e della neurodivergenza.

La presentazione ha visto la partecipazione di relatori di primo piano: Andrea Gogliani, medico psichiatra; Raffaella Fusaro, presidente del Gruppo Asperger Piemonte; Patrizia Malvasi, insegnante; Claudio Ughetto, educatore professionale. Un panel che ha garantito una prospettiva multidisciplinare e autenticamente rappresentativa.

Durante l’incontro, Finamore ha esposto la tesi centrale del suo lavoro: “Le modalità cognitive autistiche rappresentano risorse dal potenziale straordinario, non anomalie da normalizzare. È la società che deve imparare a riconoscerne e valorizzarne l’unicità”.

Il volume analizza tre distinti stili cognitivi autistici – visivo, schematico e verbale – illustrandone le applicazioni concrete in ambito educativo e professionale. L’autore propone un cambio di paradigma radicale: “Superare il concetto di inclusione per abbracciare quello di partecipazione attiva. Ogni differenza cognitiva va riconosciuta e valorizzata come patrimonio collettivo”.

Particolarmente innovativa la proposta terminologica di Finamore, che suggerisce di sostituire neurodiversità con neurovarietà, un neologismo che enfatizza la ricchezza dello spettro cognitivo umano e promuove una visione più dinamica e inclusiva delle differenze neuropsicologiche.

L’opera prosegue il suo tour di presentazioni: prossimo appuntamento il 30 maggio alle ore 19:00 a Venosa (PZ), nel suggestivo cortile del Castello “Pirro del Balzo”, nell’ambito della quinta edizione di Borgo d’Autore – Festival del Libro. L’incontro sarà moderato dallo psicologo e psicoterapeuta Roberto Di Polito.

Intelligenza Autistica consolida la posizione di Rino Finamore, autore best seller della Edizioni Magister, tra i divulgatori più autorevoli e innovativi nel campo della psicologia applicata, offrendo strumenti concreti per ripensare il rapporto tra società e neurodivergenza.



