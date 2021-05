Da domani e fino al 2 giugno, a causa della mancanza di dosi, non ci saranno somministrazioni di vaccini per i richiami. A comunicarlo la Asm, con un comunicato che riportiamo più avanti. Si riprenderà con le nuove forniture. E del resto la situazione era nell’aria. Pazienza. Problema consolidato aldilà dell’ottimismo che sta accompagnando la campagna vaccinale.

Il nostro Paese ha un gap programmatico e di impostazione che sta nella mancata produzione e in autonomia di vaccini. Se ne parlerà, se non ci saranno intoppi, nel 2022. Perse le opportunità con l’Oxford Astrazeneca, nato nel Lazio…, rinviate dopo l’intervento della Corte dei Conti per Reithera, attendiamo indicazione dall’Eima per la validazione del vaccino russo Sputnik5.

Si attendono i ”milioni” di dosi di giugno anche per vaccinare, da quanto si dice, anche i turisti in vacanza. Sul come e quando lo sapremo solo vaccinando…parafrasando una nota canzone di Lucio Battisti.



AVVISO IMPORTANTE CAMPAGNA VACCINALE

“L’ASM informa tutti gli utenti che sono posticipate di una settimana le somministrazioni delle seconde dosi di Pfizer da effettuare nella settimana che va dal 27 maggio al 2 giugno.

La dilazione riguarda tutti e cinque i punti vaccinali di Matera e provincia.

Il servizio di assistenza di poste comunque provvederà all’invio di un messaggio.

Inoltre si ricorda al personale docente e ATA che la somministrazione delle seconde dosi vaccinali avverrà esclusivamente presso la Sala Consiliare “Pasolini” di via Sallustio, situata all’interno del centro commerciale “IL CIRCO”

Grazie a tutti per la collaborazione.”