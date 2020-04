Siamo a pochi giorni dalla partenza, con enormi incognite, della auspicata-temuta “fase2“, una sorta di prolungamento un po’ piu light della “fase1” che dovrebbe transitarci -si spera- ad un estate con meno vincoli stringenti e con maggiori sicurezze per la nostra salute.

Già in queste ore si vede molta più gente in giro, troppa. Si respira un’aria di sostanziale “qua è tutto finito“, quasi che -come riportato in uno dei tanti post arguti su facebook- “Qualcuno pensi che il virus legge il DPCM, si spaventa e scompare”. C’è di che non stare tranquilli.

Anche perchè, la madre delle incognite a cui nessuno può dare una risposta è: quanti positivi si annidano nell’oltre 90% della popolazione italiana non testata? 1.000, 100.000, un milione? E soprattutto, cosa succederà quando essi (ma, a nostra insaputa, potremmo anche essere ognuno di noi) entreranno in contatto con il resto della popolazione non più separata dall’attuale domestico isolamento?

Ma facciamocene una ragione, quel numerino nessuno potrà mai saperlo (perchè – ci dicono- è impossibile fare i tamponi a tutti), e cosa succederà dopo la reunion…… “lo scopriremo solo vivendo” (almeno ce lo auguriamo).

Ci toccherà affidarci (oltre al ricorso alle precauzioni note) al sempiterno motto di cui al libro di Marcello D’Orta “speriamo che me la cavo“. Sperando, anche, nella validità sempre più conclamata nel tempo delle diverse terapie in corso di somministrazione nei vari ospedali o in qualche altra che magari verrà individuata, ci auguriamo presto. Ma, soprattutto, che l’ospite con il caldo sloggi dalle nostre parti (anche se c’è chi dice che a differenza degli altri virus per il covid19 ciò non accadrà). Speranza è o non è al nostro apice sanitario?

Anche perchè persino i test sierologici, tanto in voga in queste settimane, non servirebbero a dare quella sorta di “patente di immunità” o di “certificazione di assenza di rischio” sperata.

A sfatare la leggenda è stata la stessa Oms che ha messo in guardia sul significato che si pretenderebbe di dare a tali test in quanto, al momento, non ci sono prove che le persone guarite dal Covid19 e munite di anticorpi siano protette da una seconda infezione (alcune di esse sembra abbiano livelli molto bassi di anticorpi neutralizzanti nel sangue, proprio quelli che proteggono da una nuova infezione).

A cosa potrebbe servire allora questa corsa al test sierologico? Se il test è positivo per le IgM (anticorpi che compaiono durante l’infezione) da la certezza che c’è un’infezione in atto ed è quindi utile ad individuare gli asintomatici potenzialmente contagiosi ed isolarli.

Mentre la sola ricerca della presenza delle IgG (che compaiono a infezione guarita e che, di solito, sono quelle protettive) serve a sapere che l’individuo, in passato, ha avuto contatto con il virus, ma non ad intercettare i positivi con sicurezza, perché esse compaiono due-tre giorni dopo aver contratto l’infezione. Troppo tardi per una utilità preventiva.