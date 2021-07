E’ fissata per il 3 agosto presso, a Grassano ( Matera) l’auditorium della Pace di Via Capitan Pirrone la giornata straordinaria di vaccinazioni per il contenimento del covid 19 in collaborazione con il Ministero della Difesa. Ad annunciarlo il sindaco Filippo Luberto, e l’assessore alla sanità Maria Teresa Sileo.Verrà somministrato il vaccin Comirnaty prodotto da Pfizer.

Saranno effettuati, per primi i richiami ai cittadini che hanno ricevuto la prima dose il 29 giugno scorso. L’Esercito ha stabilito le priorità per le prime dosi: Sono per la prima i cittadini over 60 che non hanno ricevuto nessuna dose e categorie ultrafragili, per la seconda i cittadini dai 12 ai 19 ( con la precisazioni che i minori dai 12 ai 17 anni devono essere accompagnati esclusivamente dai genitori) e per la terza priorità i cittadini di età compresa tra i 19 e i 59 anni. Prendete nota e non mancate.