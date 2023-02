I primi passi della telemedicina in Basilicata: il podcast sul primo controllo da remoto

Anche in Basilicata la telemedicina comincia a fare i primi passi. Infatti, lo scorso 2 febbraio è stata effettuata la prima televisita ad un paziente in cura nel Centro Disturbi Cognitivi e Demenze di Venosa. “Il paziente, -si legge in una nota- che vive a circa 30 km dalla città oraziana, ha potuto effettuare la visita di controllo da remoto, collegandosi via computer con uno specialista dell’ambulatorio. Il dottor Luigi D’Angola, direttore sanitario dell’Azienda sanitaria Locale di Potenza, ci spiega –nel podcast che potete ascoltare a link sotto riportato– qual è la procedura di attivazione della televisita e chi può beneficiare di questa nuova modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie; mentre il dottor Teodosio Cillis, medico specialista del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze di Venosa che ha effettuato la prima visita a distanza, ci racconta come si è svolta la televisita e qual è stata la reazione del paziente che ne ha beneficiato.”

Ascolta il podcast: https://spotifyanchor-web.app.link/e/eNInZzFUdxb