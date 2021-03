…da un anno che la Regione Basilicata, con tutti i suoi addentellati territoriali e organizzativi, autorizzi, a Matera, l’apertura di Covid hotel – e cioè residenze alternative, se non avete spazi, tavernette, mansarde o seconde case- per evitare che i contagi raggiungano famiglie e parenti. Eppure, diamo atto, sia l’ex sindaco Raffaello De Ruggieri che l’attuale Domenico Bennardi, hanno attivato per tempo procedure fino alla indicazione di alcune strutture alberghiere. Ma quelle scelte si sono arenate, per mano di volontà, destini, aspetti di scelte politico burocratiche che hanno lasciato le cose come stavano. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Il canale telegram del Comune scarica puntualmente attivazioni e revoche, a scadenza naturale, di ordinanze contumaciali e guarda caso- come ha detto il sindaco Bennardi prima della conferenza stampa sul regolamento urbanistico- i ‘cognomi’ dei contagiati sono sempre gli stessi o legati da rapporti di parentela e amicizia. Sul che fare il primo cittadino, al quale riconosciamo tanta buona volontà, rinvia tutto a una auspicabile risposta che potrebbe venire in un consiglio comunale aperto dal presidente della giunta regionale Vito Bardi – se parteciperà- o dall’assessore regionale alla Sanità Rocco Leone. Entrambi alle prese con la tornata di contagio che sta facendo salire il numero dei contagiati e dei ricoverati in terapia intensiva, con Matera che sta prendendo una brutta piega come riportano i dati della task force regionale. Tant’è che anche il Palazzo di città è stato interessato dall’epidemia, con la chiusura del Municipio e l’avvio di una campagna tamponi per tutto il personale. Tutt’intorno, rassicurazioni sui vaccini AstraZeneca a parte, interamente utilizzati e senza contraccolpi a Matera, ma in frigo a Potenza e con una partita di giacenza sequestrata dai Nas a Venosa, continuiamo a sentire e a leggere dichiarazioni di quanti si occupano della materia a rispettare le solite regole minime di contagio:mascherina, distanza, lavarsi le mani. Ma nulla su quanto avviene per i contagiati costretti in famiglia e sull’entità, numeri alla mano, del fenomeno. E’ il cane che si morde la coda. Che serva una consulenza veterinaria? Se servisse a risolvere il problema covid hotel, che si faccia pure…