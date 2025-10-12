Hai bisogno? La Croce rossa Matera ti ascolta e ti aiuta

Aldilà dei falsi annunci sull’aumento dell’occupazione, a tempo determinato e con tutta la situazione di precariato che la cosa comporta, l’aumento di prezzi di beni di consumo e delle tariffe e con la prospettiva degli effetti negativi sull’aumento ”a senso unico” dei dazi statunitensi, è un dato oggettivo l’aumento delle soglie di povertà e delle persone indigenti (italiane e straniere). La domanda cresce e risorse e servizi bastano per l’emergenza. Lo Stato per scelte politiche o per limiti di programmazione e risorse ci arriva fino a un certo punto. Tocca pertanto alle associazioni di volontariato, come la Croce rossa italiana, intensificare gli sforzi. E a Matera come in altre realtà territoriali dal 1 ottobre scorso è stato attivato lo Sportello sociale per due giorni alla settimana. La presidente Giulia De Biasi,nella nota che segue, illustra finalità e aspetti organizzativi del nuovo servizio. Buon lavoro.



Comunicato stampa

Ascoltare, Accogliere , Supportare

Sono le parole d’ordine da cui, a Matera , il comitato di CROCE ROSSA ITALIANA parte per attivare lo sportello sociale che dal 1 ottobre è stato aperto al pubblico nelle giornate di mercoledì dalle ore 17 alle ore 19.00 e di sabato dalle ore 10 alle ore 12.

Al centro la persona, l’essere umano, e i suoi bisogni.

Un luogo di libero accesso che nasce avendo rilevato un contesto territoriale dove le fragilità e povertà sono crescenti. ù



Croce Rossa Matera mette a disposizione della comunità questo servizio avvalendosi di un suo motto che connota la mission che ci si prefigge:

“La tua storia ci sta a cuore. Qualunque sia la tua difficoltà, la affronteremo insieme”.

Lo sportello sociale è un presidio di presenza e vicinanza, di superamento di solitudini, fragilità o problematiche che verranno prese in carico da volontari specializzati.

La città di Matera si potrà avvalere di questo spazio nelle giornate sopra indicate.

La Croce Rossa di Matera non lascia da soli coloro che sono in difficoltà ma ne diventa riferimento per aiutare a superarle.

La Presidente

Giulia De Biasi