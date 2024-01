Glucagone spray, nuovamente gratuito per i giovani pazienti lucani

“È di qualche giorno fa, il comunicato dell’assessore alla Salute e Politiche della Persona, Francesco Fanelli, in cui si afferma che “I pazienti diabetici in Basilicata, potranno ottenere gratuitamente il farmaco salvavita a base di glucagone, nella versione spray nasale, indicato nel trattamento dell’ipoglicemia severa. Una scelta doverosa che vuole garantire pari opportunità nelle cure, visto il costo elevato del farmaco per una sanità pubblica universalistica”. Con DGR 36/2024, la Basilicata sarà tra le poche regioni italiane in cui verrà nuovamente rimborsabile il glucagone spray per i giovani pazienti lucani affetti da diabete di tipo 1, dopo la riclassificazione della formulazione spray in fascia C, operata lo scorso ottobre dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco).” E’ quanto scritto in una nota dell’Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata che così prosegue: “Tale farmaco salvavita è caratterizzato da una maggiore maneggevolezza e può facilitare la somministrazione in ambienti extra sanitari quali la scuola, il mondo dello sport, rispetto alle formulazioni intramuscolari più classiche erogate in siringa, garantendo una maggiore efficacia e sicurezza dell’intervento terapeutico in emergenza, oltre a non dover essere conservato necessariamente a determinate temperature in frigo. Il glucagone spray, già in precedenza, aveva risolto e allentato un po’ le tensioni soprattutto in ambito scolastico, dove di frequente riscontrano i maggiori problemi e difficoltà bambini e ragazzi, che sono i principali soggetti affetti da questa patologia.

L’Associazione dei Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata ha lavorato alacremente per mesi, affinché questo problema venisse risolto e quindi reintrodotto, come poi è accaduto con l’appoggio degli organi istituzionali, il glucagone spray, fondamentale per il miglioramento della vita quotidiana dei pazienti. AGGD Basilicata si è battuta affinché questo farmaco venisse rimborsato, mediante un intenso traffico di mail, telefonate, richieste urgenti di incontro e convocazione della Commissione Regionale di Diabete, interlocuzioni con i referenti regionali, per supportare le tante famiglie per mesi hanno denunciato la difficoltà nel reperire il farmaco, che ha un costo di quasi €90 sul mercato, ed è un costo che incide fortemente sulle casse delle famiglie lucane, in particolare quando sono costrette ad acquistarne più di uno, da lasciare contemporaneamente a scuola, nell’ambito sportivo, nelle case dei nonni o da tenere con sé.

Il ripristino del glucagone spray gratis è motivo di orgoglio per l’associazione, a dimostrazione del lavoro che da anni si fa in favore dei giovani pazienti lucani sparsi su tutto il territorio. È un ulteriore conquista per le famiglie lucane e a tal proposito, l’associazione coglie l’occasione per ringraziare le istituzioni e quanti si sono adoperati, accogliendo la richiesta e trovando una soluzione.

Si fa presente, comunque, che il farmaco sarà dispensato dalle farmacie territoriali e per poterne usufruire in maniera gratuita sarà necessario avere una certificazione tipo “piano terapeutico” dallo specialista.”

