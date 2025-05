Gli Angeli del Carro per gli ”angioletti” dell’Ospedale di Matera

Sono stati anche loro bambini, hanno figli e comunque ”piccoli” ai quali vogliono bene, tanto da riservare attenzione a quelli che devono ricorrere alla cure ospedaliere in una fase della loro vita. E così venerdì 16 maggio i volontari dell’Associazione ” Gli Angeli del carro” si recheranno nel reparto di neuropsichiatria infantile dell’Ospedale Madonnna delle Grazie di Matera per donare giocattoli, libri e arredi. Oggetti utili, per divertirsi, leggere, per la diagnosi e cura,vivere in maniera confortevole, comprati con il ricavato della vendita di panettoni natalizi preparati dal Panificio Perrone.Bravi. Un esempio da seguire.



IL COMUNICATO STAMPA DELLA ASM

Gli Angeli del Carro donano arredi e giocattoli all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera

Iniziativa di solidarietà domani, 16 maggio, all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera grazie alla disponibilità dell’Associazione “Gli Angeli del Carro” che doneranno arredi, libri e giocattoli per il reparto di Neuropsichiatria Infantile.

Grazie all’impegno del Presidente degli Angeli del Carro, Mariano Iacovone alle ore 12, una rappresentanza dell’Associazione donerà il materiale acquistato grazie ai fondi ricavati dalla vendita natalizia dei panettoni messi a disposizione dal Panificio Perrone di Matera. Ad accogliere gli Angeli del Carro saranno il direttore dell’Unità operativa complessa di Neuropsichiatria Infantile, Raffaella Devescovi e il Direttore medico dell’Ospedale, Gaetano Annese.

L’ Associazione Materana gli Angeli del Carro, nata con la finalità di proteggere il Carro trionfale della Madonna della Bruna, è da anni impegnata in diverse iniziative di solidarietà a favore di realtà fragili ed in passato ha già messo in atto altre donazioni in favore dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.



In questa occasione i fondi raccolti sono stati destinati all’acquisto di arredi a misura di bambino, giocattoli, colori, libri, materiale indispensabile per il lavoro di diagnosi e cura. Sono stati acquistati, inoltre, una libreria, un fasciatoio e dei giochi per l’intrattenimento dei piccoli pazienti negli spazi comuni.

“Ringrazio sentitamente Gli Angeli del Carro – ha detto il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo – per l’impegno e la vicinanza dimostrati in questi ultimi mesi. Il loro gesto non potrà che accrescere la qualità del lavoro e del servizio offerto ai piccoli utenti, il cui benessere costituisce la priorità durante i percorsi di diagnosi e cura”.

Matera, 15 maggio 2025

