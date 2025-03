Giornata mondiale del rene: le iniziative in Basilicata!

Il 13 marzo 2025 verrà celebrata la “giornata mondiale del rene“. La Società Italiana di Nefrologia e la Fondazione Italiana del Rene promuovono su tutto il territorio Nazionale eventi di sensibilizzazione finalizzati alla prevenzione e diagnosi precoce delle malattie renali. “La rete nefrologica lucana, -si legge in una nota a firma del Dottor Angelo Saracino -Presidente della Sezione Apulo Lucano Calabrese Società Italiana Nefrologia- in collaborazione con l’ANED (Associazione Nazionale Emodializzati e Trapiantati) Basilicata aderirà a tale iniziativa attraverso una serie di eventi organizzati nella giornata di giovedì 13 marzo 2025: – Apertura degli ambulatori: saranno aperti al pubblico gli ambulatori di nefrologia degli Ospedali di Matera, Venosa, Tinchi, Chiaromonte, Lauria. Dalle ore 8 alle ore 11 sarà possibile effettuare uno screening urinario e misurazione della pressione arteriosa; – Progetto scuole: attività di informazione sarà svolta presso l’Istituto scolastico Commerciale “Loperfido”, il Liceo Scientifico “Dante Alighieri” e l’Istituto Industriale “Pentasuglia” di Matera; – Illuminazione di Monumenti: Il Palazzo Comunale di Potenza ed il Palazzo Lanfranchi di Matera per l’occasione saranno illuminati di rosso.

