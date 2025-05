Giornata Internazionale dell’Ostetrica: Sportello di ascolto presso l’ospedale di Policoro

In occasione della Giornata Internazionale dell’Ostetrica, il prossimo 5 maggio l’Azienda Sanitaria Locale di Matera istituisce un momento di riflessione e condivisione, attraverso lo Sportello di ascolto, attivo dalle 9 alle 14 presso l’Ospedale Papa Giovanni Paolo II di Policoro. Le ostetriche del Presidio Ospedaliero di Policoro, con un’iniziativa gratuita ed aperta a tutti, sono pronte ad accogliere neogenitori, futuri genitori e tutti coloro che desiderino vivere da vicino il percorso nascita, per rispondere a domande e fornire informazioni relative a gravidanza, parto, post parto, allattamento, nutrizione e benessere materno.

“L’iniziativa pone al centro dell’attenzione il valore sociale e sanitario dell’ostetrica nel mondo – afferma Aurora Pastore, coordinatrice del Reparto Ostetricia e Ginecologia di Policoro e vicepresidente dell’Ordine della Professione Ostetrica di Matera – nonché il suo ruolo chiave nella tutela e nella promozione della salute della donna in tutto il suo ciclo vitale. Le ostetriche saranno a disposizione per tutto il corso della mattinata. Tale incontro rappresenta un’occasione per comprendere quanto questa figura sia indispensabile non più solo a livello ospedaliero ma anche territoriale”.

“Lo Sportello di ascolto – afferma il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo – è un momento per valorizzare l’importanza del supporto ostetrico, offrendo un’opportunità di dialogo e confronto diretto. Una occasione per celebrare una professione fondamentale per la salute delle donne e per costruire un ponte tra ospedale, territorio e comunità”.

“Quest’anno la Giornata internazionale dell’Ostetrica – afferma il Direttore Sanitario dell’ASM, Andrea Gigliobianco – coincide con il 50º anniversario dell’istituzione dei Consultori su tutto il territorio Nazionale, luoghi in cui si fa prevenzione e diagnosi precoce dei tumori femminili, contraccezione consapevole, assistenza agli adolescenti nel percorso della crescita, tutela della salute in gravidanza e del nascituro nell’ambito del percorso nascita. Un modo per sottolineare il prezioso ruolo dell’ostetrica nella sanità territoriale”.