Fuori il sole. E la Festa può continuare

E il segnale che il carro trionfale di cartapesta, realizzato da Francesca Cascione, potesse uscire dalla ”fabbrica” del rione Piccianello è venuto dall’attenuazione della pioggia, che ha interessato gran parte del pomeriggio del 2 luglio, e con il volo degli uccelli. Nè più nè meno come per l’Arca di Noè. Naturalmente il programma subirà qualche slittamento negli orari, ma va bene così. Forse si potrà recuperare qualcosa. L’attesa è tanta e la gente come, riporta la foto, non vede l’ora di avviarsi per la processione serale, al seguito della Patrona ”Maria Santissima della Bruna”. Il resto domani…