Friolo: “l’approvazione della Giunta Regionale dell’Atto Aziendale dell’ASM, rafforza la medicina territoriale, ospedaliera e prevenzione

“La Giunta regionale della Basilicata -si legge in una nota- ha approvato, nei giorni scorsi, l’Atto Aziendale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, un provvedimento strategico che definisce il nuovo assetto organizzativo e funzionale dell’ASM e rafforza il sistema sanitario lucano.

L’approvazione dell’Atto Aziendale, che si inserisce nel percorso di programmazione e riorganizzazione della Sanità portato avanti con convinzione dall’Assessorato regionale alla Salute e Politiche della Persona, mira a rendere i servizi più moderni, integrati e vicini ai bisogni dei cittadini.” “L’approvazione dell’Atto Aziendale – ha dichiarato il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo – riconosce maggiore valore alle strutture esistenti, un passaggio fondamentale per il rilancio e la modernizzazione dell’Azienda Sanitaria di Matera. È un documento determinante per rafforzare in modo significativo l’assistenza territoriale. Il nuovo assetto consente di valorizzare le professionalità presenti, potenziare l’integrazione tra ospedale e territorio e migliorare l’efficienza complessiva dell’organizzazione, garantendo qualità, appropriatezza e continuità delle cure. Un traguardo raggiunto grazie alla sensibilità e al lavoro dell’Assessore Latronico con il quale abbiamo operato in sinergia per rispondere nel migliore dei modi al bisogno di cura dei cittadini del territorio materano e lucano. Un ringraziamento va ai sindaci di Matera e della provincia con i quali abbiamo condiviso questo progetto di salute approvato all’unanimità. L’Atto Aziendale introduce anche un significativo miglioramento dell’assetto organizzativo con le Unità Operative Semplici che aumentano da 10 a 57, rendendo la struttura aziendale più efficiente e coerente con gli obiettivi di qualità e appropriatezza indicati dalla Regione. Prevede la riconversione in strutture complesse dell’Assistenza Domiciliare Integrata e della Farmaceutica territoriale, l’istituzione della Struttura Complessa delle Cure Primarie, della Struttura Complessa Infanzia, Adolescenza e Famiglia (ex Consultori) e della Struttura Complessa dell’Assistenza Socio-Sanitaria, collocata in staff alla Direzione Sanitaria.

Importanti interventi riguardano anche il rafforzamento della funzione ospedaliera, con la riconversione dell’Oncologia Medica in Struttura Complessa, l’istituzione del Dipartimento Cardiologico, lo sdoppiamento del Dipartimento dei Servizi Diagnostici in due dipartimenti distinti (Diagnostica di Laboratorio e Diagnostica per Immagini) e la riconversione in Struttura Complessa del Laboratorio Regionale di Genetica Medica. Per il Presidio Ospedaliero di Policoro è inoltre prevista la riconversione in strutture complesse dell’Ostetricia e Ginecologia, della Cardiologia e della Direzione Medica di Presidio. Particolare attenzione è riservata, infine, alla prevenzione, ambito su cui la Regione Basilicata continua a investire, con l’istituzione della Unità Operativa Semplice Screening Oncologici e Programmi di Prevenzione e con la riorganizzazione di funzioni strategiche attraverso l’istituzione della UOSD Servizio di Prevenzione e Protezione in staff alla Direzione Generale e della UOSD Medicina del Lavoro in staff alla Direzione Sanitaria.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.