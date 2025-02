Friolo, i camper per gli screening, li posizioniamo in modo più rispettoso dell’utenza?

E’ lì da oltre un mese, ci hanno detto questa mattina gli operatori, e da lunedì andrà via da quell’area sottostante l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera dove è stato autorizzato dall’ASM a permanere. Ma ci era già tornato nel novembre scorso come riportavamo in questo articolo (https://giornalemio.it/cronaca/a-matera-il-camper-dello-screening-mammografico-gratuito/). Parliamo del camper con cui si effettuano gli screening mammografici, che fa capo al Crob di Rionero in Vulture, e che opera nell’ambito del meritorio programma della Regione Basilicata per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore della mammella, del collo dell’utero e del colon-retto. Rispetto alla sua allocazione abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da donne che lamentavano la situazione di precarietà in cui si è costretti ad attendere il proprio turno. Con nessuna struttura in cui ripararsi in caso di maltempo e la impossibilità di farlo nemmeno in una propria automobile, considerato che l’accesso all’area in cui sosta il camper non è consentito all’utenza di questo servizio. Inoltre, dalle stesse persone ci è stato segnalato come, anche in precedenza nel caso di effettuazione di screening del collo dell’utero, sempre a mezzo camper, dopo la effettuazione del paptest si sia avvertita l’assenza della disponibilità di un bagno. Pertanto, a Maurizio Friolo, direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, che ha dato dimostrazione di disponibilità ad affrontare le esigenze tese al miglioramento della somministrazione dei servizi sanitari all’utenza, giriamo queste rimostranze da noi raccolte affinché possano trovare accoglienza e soluzione. Magari allocando in futuro il camper vicino ad un locale in cui ripararsi e munito anche di servizi igienici. Oppure, in subordine, con la installazione vicino al camper di una struttura, tenda o quant’altro, in cui sostare in attesa del proprio turno e di un bagno chimico. Sulla vicenda, una decina di giorni or sono appena avevamo ricevuto la prima segnalazione, avevamo interpellato il portavoce del Dottor Friolo e informato il Presidente del Tribunale del Malato.

