Franco Rotelli, l’uomo che con Franco Basaglia abbatté le mura dei Manicomi.

L’esperienza e l’importanza di un uomo, Franco Rotelli, che insieme a Franco Basaglia portò avanti una rivoluzione, e fu tale, per la salute mentale, mettendo fine alla realtà alienante e penalizzante dei manicomi. E Matera fu tra le prime città al Sud a recepire spirito e sollecitazione delle legge 180. A ricordarlo è Michele Morelli che da ‘’operatore di base’’ dei servizi pubblici di salute mentale sul territorio ha avuto modo,con altri, di apprezzarne professionalità e impegno. Una eredità alla quale si guarda con gratitudine ma anche con rimpianto, commentando i tagli continui ai servizi del territorio che hanno subito e stanno subendo negli ultimi tempi. Si dovrebbe ricominciare dalle parole e dall’opera di Franco, di nome e di fatto, nel portare avanti con Basaglia un progetto che ha inciso profondamente nella politiche di salute mentale del nostro Paese.



IL RICORDO DI MICHELE MORELLI

Il 16 marzo è morto Franco Rotelli, lo psichiatria che, insieme a Franco Basaglia, abbatté le mura dei manicomi. L’istituzione totale per eccellenza, difficile da scardinare, eppure c’è l’hanno fatta. Negli anni Settanta, nella grande stagione delle riforme, loro furono i veri protagonisti del cambiamento.

Senza di loro la legge 180 del 1978( legge Basaglia) non sarebbe mai nata. Una legge che finalmente decreta la chiusura dei manicomi e l’abbattimento di qualunque “muro”, segregazione e istituzionalizzazione della salute mentale. Una legge che anticipa quella che diventerà la grande riforma del servizio sanitario nazionale (la Legge 833 /78) che sancirà una dei principi fondanti del nostro paese, l’università del diritto alla salute e, dunque, l’accesso a tutti i cittadini, nessuno escluso, al servizio sanitario (e sociale) nazionale.

Rotelli è uno che ha fatto la storia della salute mentale del territorio. Le sue riflessioni sul ruolo della medicina ed in particolare della psichiatria sono disarmanti, mai banale, che hanno, e fanno, bene alla mente ( a proposito di ” ecologia della mente ” di Beteson). Spesso correggeva, con grande garbo, i suoi colleghi quando confondevano la salute mentale con la “psichiatria”, quando la loro attenzione si concentrava nelle stanze chiuse degli ambulatori o sui posti letto in ospedale. La cosiddetta “medicina territoriale” gli procurava una sorta di allergia, preferiva parlare di servizi territoriali socio-sanitario di prossimità. Il territorio, la comunità, il quartiere, persino il condominio, per Rotelli sono i luoghi terapeutici. In una bellissima intervista di qualche anno fa, in modo altrettanto chiaro, Rotelli parla di “Istituzioni carcerarie” e di riforme sempre annunciate ma maledettamente mancate. Luoghi sempre più caratterizzati dalla presenza di un universo degli ultimi, dove i muri sono sempre scrostati, le porte di ferro fanno sempre rumore, dove i “debiti” si pagano da secoli nello stesso modo. Verrà un giorno, dice Rotelli, in cui la civiltà avanzerà e i “debiti” saranno pagati in modo diverso e si finirà di essere rinchiusi per fare cose stupide per enne anni stupidi di vita.

Io come molti altri ( penso a Pasquale Rizzi, a Peppino Saccotelli, a Sergio Quartarella, ad Annamaria Russo, ai tanti operatori di base e infermieri, a Lucia Cifarelli e non ultimo a “Edo”) che ci hanno creduto, che abbiamo avuto modo di ascoltarlo dal vivo, dobbiamo solo ringraziarlo per quello che ha fatto, detto e scritto. Un grandissimo esempi dio come si può praticare la “medicina/ psichiatria” con umanità e scienza.

17/03/2023 Michele Morelli

ALCUNE FOTO DELLE ESPERIENZE TERRITORIALI

Soggiorno vacanza Accettura 1982 da Don Giovanni Mele



Soggiorno vacanza Metaponto 1983



Angelina a passeggio nel centro città