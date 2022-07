Fragasso(TDMe):Datevi una mossa, personale sanitario a Matera in trincea…

Solidarietà, come tanti, al collega dottor Salvatore Tardi vittima di una aggressione presso l’Ospedale Madonna delle Grazie. E un invito a riflettere sulle cause del “perchè ?” continuano ad accadere episodi di questo tipo nelle strutture sanitarie, pronti soccorso, guardie mediche o ambulatori. A farlo, con serietà e senza girare intorno alle parole, è Alberto Fragasso presidente del Tribunale per i diritti e dei doveri del medico. Ecco le cause: Tagli continui alla spesa, condizioni di lavoro da stress continua a causa della carenza di organici e di attrezzature, demotivazioni oggettive a causa del depotenziamento continuo del ”Madonna delle Grazie” cominciato negli anni scorsi e cronicizzatosi, con una pericolosa deriva,con la riduzione delle prestazioni, delle funzioni, l’aumento delle liste di attesa, che continuano ad alimentare la migrazione sanitaria. Servono fatti e concreti investimenti che invertano la rotta. Finora siamo agli annunci che non riescono ad abbassare malumore e insofferenza di cittadini,operatori sanitari, sindacati . Quanto alla politica siamo all’elettrocardiogramma piatto, fatto spesso di prese di posizione di maniera, se non di silenzi verso i tanti problemi del Madonna delle Grazie. Medici, intanto, in trincea e con poche munizioni da utilizzare. Forse in attesa delle risorse e dei progetti(ma con il nodo del personale) del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Forse. Noi siamo come san Tommaso…



Il Comunicato stampa del TDMe

Si è recentemente verificata presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera un’aggressione, ingiustificata ed inqualificabile, nei confronti di un medico nell’esercizio delle sue funzioni. Il TDMe di Matera, a nome dei suoi soci, esprime solidarietà al collega vittima dell’episodio. Necessita una riflessione. Le cronache nazionali riportano quotidianamente episodi di violenza nei confronti del personale sanitario. Ne sono motivazioni il disagio dell’utenza e la difficile situazione del Sistema Sanitario Nazionale, aggravate dalla recente pandemia. Anche nella nostra realtà si paga il prezzo di anni di tagli lineari ed indiscriminati, realizzati, in particolare, nell’Ospedale di Matera. La gestione è stata puramente ragionieristica, finalizzata al risparmio e non a risultati in termini di salute. Gli eventi degli ultimi anni poi hanno acuito i problemi e slatentizzato numerose criticità. Il personale, carente, mortificato e demotivato, si trova in prima linea ad affrontare quotidianamente ogni problema. I cittadini hanno il diritto della domanda di salute; ai medici il dovere di dare risposta. Perché le risposte siano adeguate necessitano però mezzi e strumenti. Il personale sanitario combatte in trincea; nelle retrovie ci si deve adoperare per procurare le risorse necessarie, anche al fine di tutelare i singoli operatori.

Il Presidente

Dott. Alberto Fragasso