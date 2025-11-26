Flu Day ASM il 29 novembre: vaccinazioni contro influenza, Covid e RSV (virus respiratorio sinciziale)

“Sabato 29 novembre 2025 l’Azienda Sanitaria Locale di Matera, in un’ottica di accessibilità ai servizi vaccinali promuove il Flu Day ASM, un Open Day vaccinale ad accesso diretto, senza prenotazione, contro influenza, Covid e RSV nei Punti Vaccinali Territoriali di Matera, in via Montescaglioso e di Policoro, in via Moncenisio, dalle ore 9 alle ore 13.” E’ quanto si legge in una nota in cui si sottolinea che “I dati europei e nazionali segnalano un aumento della circolazione dei virus respiratori. Le indicazioni sottolineano l’importanza della vaccinazione per gli over 65, le persone con malattie croniche, le donne in gravidanza, chi vive in strutture residenziali e per gli operatori sanitari, insieme a semplici comportamenti quotidiani – lavarsi spesso le mani, coprirsi bocca e naso quando si tossisce o starnutisce, restare a casa in presenza di sintomi – che aiutano a contenere la diffusione dei virus respiratori e a proteggere le persone più vulnerabili. Inoltre, vaccinando i più piccoli si tutela anche la salute degli anziani.

“Con il Flu Day ASM – dichiara Carlo Annona direttore dell’Unità di Igiene e Sanità Pubblica – vogliamo offrire un’occasione in più per vaccinarsi contro l’influenza e gli altri virus respiratori”.

Restano pienamente operative le modalità ordinarie di somministrazione, previa prenotazione, delle vaccinazioni raccomandate presso i Punti Vaccinali Territoriali, il Medico di Medicina Generale ed il Pediatra di Libera Scelta. Le prenotazioni ed eventuali ulteriori informazioni potranno essere effettuate e richieste, per il PVT di Matera, al recapito aziendale 0835 253 569 ed a mezzo email ambulatoriovaccinalematera@asmbasilicata.it, e per il PVT di Policoro, al contatto aziendale 0835 986 384.”

