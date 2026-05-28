Filiera e professionalità. Incontro a Matera dei medici veterinari all’Agrario ‘’Briganti’’

Per i medici veterinari del Mezzogiorno , quello di domani 29 maggio, è un incontro formativo per fare il punto sulla evoluzione di un settore, che ha ricadute sulle imprese e anche sulla tavola dei consumatori . E la figura del medico veterinario è centrale in questo percorso è importante nell’ambito del Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA). Un programma , come riporta la nota di presentazione, istituito dal Governo italiano per accompagnare il percorso di qualificazione degli allevamenti nazionali e favorire l’accesso ai fondi comunitari previsti dalla Politica Agricola Comune. L’incontro è stato promosso dall’ordine dei medici veterinari della provincia di Matera e dalla SivarSib , la Società Italiana dei Veterinari per Animali da Reddito e Buiatria. La buiatria è una branca della medicina veterinaria dedicata allo studio, alla prevenzione e alla cura delle malattie dei bovidi (bovini, bufali) e di altri ruminanti (ovini, caprini),



COMUNICATO STAMPA

MATERA ACCOGLIE IL 1° INCONTRO MACRO-REGIONALE SU SQNBA

AL CENTRO BENESSERE ANIMALE, QUALITÀ DELLE PRODUZIONI E FUTURO DELLA ZOOTECNIA ITALIANA

Matera si prepara ad ospitare un importante appuntamento dedicato al mondo veterinario, agricolo e zootecnico del Sud Italia. Il prossimo 29 maggio 2026, presso l’Aula Magna dell’ITAS “G. Briganti”, si svolgerà il “1° Incontro macro-regionale – Formazione propedeutica a SQNBA: I ruoli del Medico Veterinario”, promosso da SivarSib in collaborazione con l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Matera.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di approfondire il ruolo del Medico Veterinario nell’ambito del Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA), il programma istituito dal Governo italiano per accompagnare il percorso di qualificazione degli allevamenti nazionali e favorire l’accesso ai fondi comunitari previsti dalla Politica Agricola Comune.

Si tratta di un appuntamento di particolare rilevanza professionale e strategica per tutto il comparto agro-zootecnico, in un momento storico in cui temi come benessere animale, sostenibilità, tracciabilità, certificazione e qualità delle produzioni rappresentano elementi sempre più centrali per la competitività delle imprese agricole italiane.

L’incontro coinvolgerà Medici Veterinari provenienti da Basilicata, Puglia, Campania e Calabria, trasformando Matera in un punto di riferimento per il confronto e l’aggiornamento professionale nel Mezzogiorno.

Nel corso della mattinata si affronteranno tematiche legate al SQNBA, ai sistemi di controllo e certificazione, alle procedure ispettive, alla valorizzazione delle produzioni primarie nazionali e al ruolo sanitario e tecnico del veterinario all’interno delle aziende zootecniche moderne.

Ad intervenire saranno professionisti e figure di riferimento del settore, tra cui il Dott. Vito Loconte e il Dott. Rodolfo Piterà, mentre i lavori saranno moderati dalla Dott.ssa Mariagrazia Piccinno.

L’appuntamento di Matera rappresenterà inoltre l’evento pilota di un più ampio percorso formativo nazionale che successivamente toccherà altre sei regioni italiane, con l’obiettivo di diffondere conoscenze, competenze e aggiornamenti professionali sul Sistema SQNBA direttamente sui territori e all’interno delle principali aree a vocazione agricola e zootecnica del Paese.



La scelta di Matera e della sede dell’ITAS “G. Briganti” assume inoltre un forte valore simbolico e istituzionale, grazie alla storica vocazione agricola e formativa del territorio e alla capacità della città di richiamare professionisti da diverse regioni del Sud Italia.

Particolare attenzione sarà rivolta anche agli studenti dell’ultimo anno dell’ITAS interessati alle tematiche del benessere animale e delle produzioni zootecniche. L’apertura dell’incontro agli studenti è stata fortemente voluta dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Carmelina Gallipoli, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle nuove prospettive professionali, sanitarie e produttive legate al mondo agro-zootecnico e veterinario.

L’incontro si svolgerà dalle ore 09:45 alle ore 13:30 presso l’Aula Magna dell’ITAS “G. Briganti” di Matera, in Contrada Rondinelle, lungo la S.S. 96 Matera–Altamura.

La partecipazione è subordinata a preregistrazione online fino ad esaurimento posti disponibili.

L’evento è realizzato con il patrocinio e la collaborazione delle realtà professionali coinvolte e con il contributo non condizionante dei partner sostenitori dell’iniziativa.