Fials non dimentica: a quando il verbale della Task force regionale sul bilancio della Asm?

Cinque minuti a disposizione, come altri, a Matera, nel consiglio comunale aperto per i segretari del Fials di Marco Bigherati e Sciannarella, per avanzare proposte, sollecitare risposte sui problemi della Sanità materana depotenziata dalle scelte strategiche- e non da ora- della Regione Basilicata, ma anche per ricordare come i posti per le rsa e per l’oncologia sono fondamentali per la medicina del territorio. E così annuncio della nomina della commissione ispettiva a parte, per il Centro geriatrico San Raffaele di Matera, i vertici del sindacato hanno ricordato di essere in attesa dei risultati della task force regionale sul bilancio (in rosso) dell’Azienda sanitaria di Matera. Un ente subregionale che ha subito tagli di risorse e che non può, per ovvi motivi, fornire servizi adeguati ai cittadini. Un passaggio da controllori e controllati che ha destato non poche perplessità su come sia potuto accadere che la Asm sia andata in rosso. Attendiamo risposte e trasparenza. Avremmo voluto sentire qualcosa, e non solo su questo tema, nel consiglio comunale aperto convocato proprio su quel quesito. Un dato è certo la sfiducia, usiamo un eufemismo, di cittadini, enti locali e associazioni nei confronti della Regione è incentrato sulla delusione. Troppi strabismi e, soprattutto, tanti silenzi anche da parte di alcuni tra quanti dovrebbero rappresentare le esigenze della popolazione materana. E il consiglio comunale aperto ce ne ha dato una conferma…



Centro Geriatrico San Raffaele la Commissione Accreditamento sarà a Matera 8 Marzo 2023 per Audit -Soddisfazione Fials Matera ➖

Ieri 22/02/2023 i Segretari fials Matera Marco Bigherati e Gianni SCIANNARELLA hanno partecipato al Consiglio Comunale aperto i vertici della Regione Basilicata e dell’ASM Hanno hanno disertato l’incontro ma hanno comunicato attraverso una nota che in data 08 Marzo 2023 la Commissione Accreditamento sarà presente presso il Centro Geriatrico per Audit, grande soddisfazione per il successo della manifestazione.

“Dopo aver atteso circa 3 ore ed aver ascoltato tutti gli interventi siamo riusciti, per grazia ricevuta, a parlare; Nei 5 minuti concessi abbiamo espresso il nostro pensiero ma avremmo voluto dire di più, come rappresentanti dei lavoratori ASM e cittadini avremmo meritato più rispetto da parte dell’istituzione Comunale che solo dopo la presa di posizione di alcuni consiglieri comunali, ci hanno concesso la grazia.

Nel nostro intervento abbiamo parlato della necessità ed importanza di recuperare posti letto di RSA ( Residenze sanitarie assistenziali) così come segnalato dal documento di AGENAS, altrettanto importante sarebbe potenziare la rete oncologica ed avere più posti letto in strutture di Hospice per evitare la migrazione sanitaria che ha raggiunto livelli record ( la Basilicata spende più di 50 milioni di euro).

Per quando attiene al bilancio ASM attendiamo ancora dalla Regione il verbale della Task Force che tarda ad arrivare.



La nostra sanità ha necessità di interventi urgenti, abbiamo chiesto in una nota ai vertici ASM una riorganizzazione dei Reparti e servizi (ormai l’emergenza COVID è terminata a Marzo 2022) ed una redistribuzione del personale in servizio per permettere la ripartenza dei reparti chirurgici, abbiamo chiesto di ripristinare il reparto di Ginecologia per evitare commistioni di pazienti. Avremmo voluto parlare della necessità di rivedere Urgentemente le piante organiche perché ferme al 2015 per dare priorità nelle assunzioni oltre che ai medici ed infermieri anche degli OSS la cui carenza ha messo in ginocchio l’assistenza di base, un solo oss per reparto quando va bene e di notte un oss deve svolgere il proprio ruolo su un intero dipartimento, pertanto diventa impossibile soddisfare al meglio i bisogni di Assistenza dei pazienti, servono urgentemente anche tecnici di laboratorio e Ostetriche oltre che personale amministrativo. Servono urgentemente scelte coraggiose, serve un piano sanitario e serve un atto aziendale che renda più moderna la nostra sanità. Noi abbiamo proposto di adottare un modello che prevede reparti ad intensità di cura, dovremmo uscire dalla logica medico centrica e magari sperimentare reparti a totale gestione infermieristica, serve inoltre riprendere la convenzione con Universita di Bari per sviluppare accordi di confine che invertano la rotta del flusso migratorio.”

