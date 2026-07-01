Festa 2 luglio. Controlli Asm e Polizia locale su Igiene e regolarità di esercenti ambulanti

E su questi temi ieri come oggi si deve essere inflessibili, altrimenti le conseguenze per i cittadini possono essere anche gravi come riportano, purtroppo, fatti di cronaca verificatesi in diversi contesti. L’attività ispettiva di personale della Asm sta consentendo di verificare la regolarità delle attività, la tenuta di impianti, la conservazione ed esposizione degli alimenti a tutela dei consumatori. Sono sta già elevate alcuni sanzioni nel caso di inadempienze



COMUNICATO STAMPA

Matera: controlli straordinari dell’ASM sugli esercenti ambulanti per la Festa della Bruna

Prosegue a pieno ritmo l’attività di vigilanza a tutela della salute pubblica sul territorio materano. In questi giorni, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera sta conducendo una serie di servizi ispettivi straordinari serali, mirati a verificare la regolarità degli esercenti ambulanti presenti in città in occasione della Festa della Bruna.

Gli interventi, coordinati in stretta sinergia con la Polizia Locale, stanno vedendo l’impiego simultaneo di diverse articolazioni aziendali: Unità Operativa di Medicina e Sicurezza del Lavoro, Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), Servizio Veterinario

Il bilancio delle numerose attività commerciali già sottoposte a controllo ha evidenziato diverse irregolarità. Gli ispettori dell’ASM hanno provveduto a elevare sanzioni.

Le violazioni riscontrate riguardano principalmente il mancato rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e dei requisiti igienico-sanitari fondamentali per la conservazione e la somministrazione degli alimenti.

“Desidero ringraziare a il personale dell’ASM impegnato in questi controlli straordinari – dichiara il Direttore generale dell’ASM, Maurizio Friolo- che con professionalità sta garantendo una presenza costante anche in orari serali, in un periodo particolarmente intenso come quello della Festa della Bruna. L’attività di vigilanza rappresenta uno strumento fondamentale per tutelare la salute dei cittadini e dei numerosi turisti che in questi giorni affollano Matera”.

I controlli proseguiranno per tutta la durata delle festività, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, la salute dei consumatori e il rispetto delle regole.

Matera, 1 luglio 2026

Dott. Giovanni Martemucci

Portavoce Azienda Sanitaria Locale Matera