Il gioco di parole nel titolo ci sta tutto quando si parla di solidarietà, sicurezza, salute. La donazione di sangue è tra queste e va monitorata e corazzata… E volentieri pubblichiamo l’invito che segue a una proficua collaborazione avviata a Matera dall’Avis e Corazza Assicurazioni. con una iniziativa per sabato 9 e domenica 10 ottobre.



Sabato 9 e Domenica 10 ottobre presso la nostra sede, in via Cappelluti 4, abbiamo organizzato la prima campagna di donazione del sangue a cura di Corazza Assicurazioni in collaborazione di Avis Matera. Esami del sangue e check-up assicurativo gratuito e scontistica particolare per quanto attiene Corazza Assicurazioni. Inoltre potrai ammirare una mostra con tutti i pezzi del carro più belli.

Ci farebbe davvero piacere la tua presenza! Ti aspettiamo!



Corazza Assicurazioni e Avis Matera

Con orgoglio annunciamo la nuova convenzione tra Corazza Assicurazioni e l’Avis di Matera.

Crediamo fermamente nell’importanza del ruolo sociale che ha l’Avis: un ruolo di prossimità, aiuto, dedizione, altruismo, attenzione verso il prossimo.

Con il medesimo spirito, da oltre 30 anni ci dedichiamo al nostro lavoro, perché crediamo fermamente nel ruolo sociale delle assicurazioni, un ruolo che permette di trasferire a professionisti la gestione del rischio, così da vivere in maniera più serena gli imprevisti che la vita spesso ci riserva.

La prevenzione e la protezione diventano quindi un momento fondamentale per capire quali sono i maggiori pericoli ai quali siamo esposti ed una corretta valutazione degli stessi può essere fatta esclusivamente da professionisti del settore, in grado di valutare quali rischi possono opportunamente essere delegati e quali invece possono rimanere a carico di ciascuno.

Corazza Assicurazioni, per la convenzione stipulata con Avis Matera, riconoscerà una scontistica particolare ai donatori avisini.