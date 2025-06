Facoltà di medicina a numero aperto? Priorità resta sanità lucana

C’è poco da festeggiare sulla liberalizzazione degli ingressi alla facoltà di medicina in tutto il Paese, che sconta non solo gli effetti del numero chiuso per l’accesso ma anche l’assenza di investimenti e di lungimiranza per ‘’motivare’’ i medici a restare nel servizio pubblico, evitando la pratica ‘’sostanziosa’’ dei gettonisti, dell’intramoenia, e l’inevitabile passaggio nel settore privato, alimentato nelle regioni dell’autonomia differenziata c come Lombardia, Veneto e in altre come Liguria, Lazio e via elencando dove l’affare è stato favorito dai Governi… Fenomeno ridotto all’osso al Sud, dove la Sanità pubblica paga gli effetti di gestioni che hanno alimentato la migrazione sanitaria e la Basilicata, con il modello centralizzato sull’Aor, continua a mostrare- nonostante un deficit della spesa ‘’ridimensionato’’- tutte le carenze di quel sistema. La facoltà di medicina e chirurgia, con i 60 iscritti l’anno, per un buon 90 per cento provenienti da fuori regione,e insediata a Potenza, non ha destato grandi entusiasmi e né ritorni- al momento- sul sistema sanitario locale. E né poteva essere diversamente sia per le peculiarità di alta specializzazione richiesti e sia per gli aspetti organizzativi e logistici. C’è, comunque, la copertura finanziaria di 5 milioni di euro per 12 anni assicurati dalla Regione Basilicata all’Università. Una bella somma, che sarebbe stato opportuno investire nella sanità locale, visti i limiti del Pnrr salute… Andavano evitati doppioni, soprattutto al Sud, dove le Università di Bari e Napoli hanno una lunga tradizione e strutture che ne fanno un punto di riferimento per i cittadini della Basilicata. Il presidente della giunta regionale di Basilicata Vito Bardi, nella nota che segue, plaude al superamento del numero chiuso. Manteniamo le nostre perplessità. La Basilicata, oltre alle carenze che restano tutte nonostante gli sforzi per contenere la migrazione sanitaria, avrebbe dovuto attivarsi per una Facoltà di Veterinaria, viste la vocazione agricola, ambientale del territorio e al servizio del Sud. Il settore primario ne avrebbe giovato, insieme a quello della filiera gastronomica e turistica.



Facoltà di Medicina aperta a tutti, la soddisfazione di Bardi

Da oggi, grazie alla riforma promossa dal Ministro dell’Università Anna Maria Bernini, le iscrizioni alle facoltà di Medicina in Italia saranno aperte a tutti, senza test di ingresso. Un cambiamento epocale, che segna il superamento del numero chiuso e introduce un nuovo modello di accesso: il cosiddetto “semestre aperto”, in cui gli studenti potranno iniziare il percorso di studi iscrivendosi contemporaneamente anche a un corso affine.

L’iscrizione è già attiva sulla piattaforma nazionale www.universitaly.it e sarà possibile fino al 25 luglio.

Sullo stesso portale sono consultabili i syllabi delle materie fondamentali – Fisica, Chimica e Biologia – su cui si baserà la valutazione durante il semestre iniziale.

«La riforma voluta dal Ministro Bernini – dichiara il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi – è una scelta coraggiosa e coerente con i valori del merito, dell’inclusione e della responsabilità. Si supera una barriera d’accesso che per anni ha penalizzato tanti giovani motivati. La Basilicata accoglie con favore questo passo avanti, che darà nuova forza anche alla nostra Facoltà di Medicina, già attiva da alcuni anni presso l’Università degli Studi della Basilicata».



L’istituzione della Facoltà di Medicina all’Unibas è stata fortemente voluta dal Presidente Bardi e si è rivelata una scelta strategica per rafforzare il sistema universitario regionale e formare in Basilicata le professionalità sanitarie del futuro. Con la riforma nazionale, il valore di questa scelta si amplifica: l’Unibas diventa ancor più attrattiva per i giovani lucani e per quelli delle regioni limitrofe.

«L’apertura di Medicina in Basilicata – aggiunge Bardi – è stata una decisione di visione. Oggi, grazie al superamento del numero chiuso, la nostra Università potrà accogliere più studenti, offrendo un’opportunità concreta a chi sceglie di studiare e costruire il proprio futuro qui. È una conferma del buon governo che stiamo portando avanti, sempre al fianco dei giovani e della sanità pubblica».

La riforma è sostenuta da un investimento statale di 50 milioni di euro, di cui 30 milioni inseriti nel Fondo di finanziamento ordinario e 20 milioni aggiuntivi. Il Ministero ha chiesto alle università di ampliare ulteriormente il numero dei posti disponibili, per rispondere alla crescente domanda e rafforzare il sistema sanitario nazionale.