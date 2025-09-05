Fabbisogni sanitari, la verità della sentenza: la Regione costretta a fare ciò che negava da anni

“Ancora una volta tocca a noi raccontare la realtà dei fatti, almeno fino a quando non ci accorgeremo di sbagliare e ci scuseremo. Oggi dobbiamo raccontare una sentenza del Consiglio di Stato che di certo non conferma affatto il “buon operato” della Regione Basilicata sui fabbisogni sanitari e sui tetti di spesa. La sentenza dice tutt’altro, ed è quasi tragicomico: non giudica queste materie, ma prende semplicemente atto che la Regione – solo perché condannata – ha finalmente adottato, nel 2024, la DGR 389 e la DGR 602, atti di programmazione dei fabbisogni che da anni negava ai cittadini lucani.” E’ quanto si legge in una nota diffusa da Michele Cataldi, presidente dell’Unione Sanità Convenzionata, che così spiega: “La vicenda è chiara: prima il Consiglio di Stato ha condannato e obbligato la Regione a censire i fabbisogni sanitari della popolazione (mai censiti, nemmeno nel 2014); poi la Regione ha obbedito, con colpevole ritardo, adottando le delibere del 2024; infine, la sentenza odierna si limita a dire che, essendo stato compiuto quell’atto a cui la Regione era stata condannata, non vi era più materia per un giudizio di ottemperanza. Nessuna legittimazione sul contenuto delle scelte regionali: altro che “pieno rispetto delle norme”. La sentenza evidenzia due aspetti: da un lato l’accertamento dell’inerzia della Regione con la n. 8472/2024, che l’ha condannata a fare i fabbisogni 2019-2023 entro 120 giorni, pena commissario ad acta; dall’altro il giudizio di ottemperanza, che non entra nel merito della bontà dei fabbisogni o delle delibere, ma si limita a verificare che la Regione abbia “obbedito” emettendo un provvedimento. L’assessore quindi rovescia la realtà: spaccia per “legittimazione” ciò che è solo presa d’atto dell’avvenuta emissione di un atto obbligato da condanna. La sentenza si ferma al fatto che la Regione, dopo anni di latitanza, abbia finalmente approvato un atto, colmando a forza la sua inadempienza. Ogni valutazione sul merito – se quei fabbisogni siano corretti, se siano stati usati davvero nei tetti di spesa – resta rimessa ad altri giudizi. Ed ecco il vero paradosso: se il Consiglio di Stato ha costretto la Regione a fare i fabbisogni, e se la Regione li ha adottati con la DGR 389/2024, come mai nel 2025, con la DGR 473, non li ha utilizzati se non in misura ridicola, pari al 6%? Qui nasce l’aspetto tragicomico. Tradotto: se ai cittadini servono 100 ecografie, la Regione ne finanzia soltanto 6. Per le restanti 94 le risorse si spendono altrove (si prega di leggere la delibera per credere). E i 94 pazienti che hanno bisogno di un’ecografia possono attendere un altro annuncio: quello sulle risorse per le liste d’attesa. Ormai perfino la scienza deve rassegnarsi al fatto che è stato scoperto un nuovo modo di curare le persone: non con le medicine e le prestazioni sanitarie, ma con gli annunci seriali. Infine, sostenere che questa sentenza abbia “legittimato” anche la DGR 482/2022 va oltre il ridicolo. La sentenza, su questo punto, dice semplicemente che il Consiglio di Stato non può esprimersi perché si tratta di un procedimento diverso. La verità è che la Regione, dopo anni di inerzia, ha fatto i fabbisogni solo perché obbligata dal Consiglio di Stato. E adesso si vanta di averli fatti… per non usarli. La realtà è semplice: questa sentenza non legittima nulla. Dice solo che la Regione, obbligata dalla giustizia, ha emesso un provvedimento. Spacciarla per vittoria politica è una mistificazione che non rende onore né alle istituzioni né ai cittadini.”

