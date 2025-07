Estate 2025: Ondate di Calore- Attivato il Piano ASM

La Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria locale di Matera con una nota informa che, “anche per l’estate 2025, è stato attivato il Piano Aziendale per la Prevenzione e Sorveglianza degli Effetti delle Ondate di Calore sulla Salute in linea con le indicazioni ministeriali

Il piano, operativo fino al 30 settembre 2025, ha l’obiettivo di rafforzare il coordinamento interistituzionale e fornire linee guida operative per un sistema centralizzato di prevenzione, in grado di mitigare gli effetti negativi delle alte temperature sulla salute pubblica, in particolare per le fasce di popolazione più vulnerabili.

Presso i Pronto Soccorso di Matera e Policoro è attivo il Codice Calore, che prevede percorsi assistenziali specifici per la gestione delle emergenze sanitarie connesse alle ondate di calore.

Per richieste e segnalazioni sono attivi i seguenti numeri telefonici 329.5832820 – 329.5832590, nei giorni feriali dalle ore 08:30 alle ore 16:30 e una casella di posta elettronica dedicata ondate.calore@asmbasilicata.it

L’ASM partecipa inoltre alla campagna nazionale del Ministero della Salute “Proteggiamoci dal caldo”, promuovendo la diffusione delle 10 semplici regole per un’estate in sicurezza e ricordando l’attivazione del numero di pubblica utilità 1500, attivo per fornire assistenza e informazioni utili. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito tematico del Ministero della Salute www.salute.gov.it“

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.