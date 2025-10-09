Esemplare intervento di chirurgia toracica a Bari. Donna salvata

Merito di un intervento complesso eseguito, due giorni da, da un team multidisciplinare composto dal Dott. Rocco Leggieri e dal Dott. Silvio Orlando (Chirurgia Toracica) presso la clinica Materdei di Bari. Asportato un tumore maligno alla clavicola destra, che non consentiva più la mobilità dell’arto. Intervento perfettamente riuscito, eseguito con professionalità, che consentirà alla donna di riprendere una vita normale. I particolare dell’intervento nel comunicato stampa, che segue.
CHIRURGIA TORACICA OFF-LIMITS A BARI
Ancora una volta l’ equipe dell’ Unità Operativa Complessa di Chirurgia
Toracica del Mater Dei Hospital di Bari, diretta dal Dott. Rocco
LEGGIERI, si contraddistingue per interventi off-limits.
Una giovane paziente, già valutata in sede extraregionale, è giunta a Bari a
causa di un voluminoso tumore maligno della clavicola destra che, oltre a
deturparla esteticamente, non le consentiva ormai più la mobilità dell’arto
superiore destro.
Dopo attente valutazioni anatomiche e funzionali, la giovane donna è stata
sottoposta
ad un delicato intervento chirurgico da un team
multidisciplinare: Dott. Rocco LEGGIERI e Dott. Silvio ORLANDO
della Chirurgia Toracica, coadiuvati dal Dott. Donato SERENA, Direttore
di Chirurgia Vascolare, e dal Dott. Mario TEDESCO, Direttore di
Anestesia – Rianimazione.
Inizialmente i chirurghi hanno asportato completamente il tumore della
clavicola destra strettamente adesa ai vasi succlavi, fondamentali per la
vita stessa della paziente. Successivamente è stata impiantata una protesi
articolabile in titanio (Stratos System – MedXpert®) tra clavicola destra e II
costa sinistra. L’ arto superiore destro è tornato ad una buona mobilità già
dopo 36 ore, dimostrando un progressivo e rapido miglioramento.
Ritengo sia fondamentale la stretta collaborazione tra i vari specialisti –
spiega il Direttore Dott. LEGGIERI – soprattutto quando si affronta un
intervento che nasconde delle insidie ed il paziente ha una sola chance per
sopravvivere. Questo ci consente di eseguire interventi chirurgici di alta
complessità, off-limits, in sicurezza al fine di ottenere risultati migliori e
sempre più confortanti per il benessere dei pazienti.
L’ intervento è stato
particolarmente delicato in quanto volevamo ottenere la radicalità
oncologica pur preservando l’integrità dei vasi succlavi e, al tempo
stesso, ripristinare la stabilità osteo-articolare della spalla destra
mediante la ricostruzione in titanio. Inoltre – continua il Direttore della
Chirurgia Toracica – nella nostra attività siamo supportati a pieno dalla
Direzione Strategica del Mater Dei Hospital, diretta dal dott. Massimo
MIRAGLIA, costantemente attenta al progresso tecnologico così come al
miglioramento dei risultati chirurgici.
Merito di un intervento complesso eseguito, due giorni da, da un team multidisciplinare composto dal Dott. Rocco Leggieri e dal Dott. Silvio Orlando (Chirurgia Toracica) presso la clinica Materdei di Bari. Asportato un tumore maligno alla clavicola destra, che non consentiva più la mobilità dell’arto. Intervento perfettamente riuscito, eseguito con professionalità, che consentirà alla donna di riprendere una vita normale. I particolare dell’intervento nel comunicato stampa, che segue.