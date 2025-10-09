Esemplare intervento di chirurgia toracica a Bari. Donna salvata

Merito di un intervento complesso eseguito, due giorni da, da un team multidisciplinare composto dal Dott. Rocco Leggieri e dal Dott. Silvio Orlando (Chirurgia Toracica) presso la clinica Materdei di Bari. Asportato un tumore maligno alla clavicola destra, che non consentiva più la mobilità dell’arto. Intervento perfettamente riuscito, eseguito con professionalità, che consentirà alla donna di riprendere una vita normale. I particolare dell’intervento nel comunicato stampa, che segue.



CHIRURGIA TORACICA OFF-LIMITS A BARI

Ancora una volta l’ equipe dell’ Unità Operativa Complessa di Chirurgia

Toracica del Mater Dei Hospital di Bari, diretta dal Dott. Rocco

LEGGIERI, si contraddistingue per interventi off-limits.

Una giovane paziente, già valutata in sede extraregionale, è giunta a Bari a

causa di un voluminoso tumore maligno della clavicola destra che, oltre a

deturparla esteticamente, non le consentiva ormai più la mobilità dell’arto

superiore destro.

Dopo attente valutazioni anatomiche e funzionali, la giovane donna è stata

sottoposta

ad un delicato intervento chirurgico da un team

multidisciplinare: Dott. Rocco LEGGIERI e Dott. Silvio ORLANDO

della Chirurgia Toracica, coadiuvati dal Dott. Donato SERENA, Direttore

di Chirurgia Vascolare, e dal Dott. Mario TEDESCO, Direttore di

Anestesia – Rianimazione.



Inizialmente i chirurghi hanno asportato completamente il tumore della

clavicola destra strettamente adesa ai vasi succlavi, fondamentali per la

vita stessa della paziente. Successivamente è stata impiantata una protesi

articolabile in titanio (Stratos System – MedXpert®) tra clavicola destra e II

costa sinistra. L’ arto superiore destro è tornato ad una buona mobilità già

dopo 36 ore, dimostrando un progressivo e rapido miglioramento.



Ritengo sia fondamentale la stretta collaborazione tra i vari specialisti –

spiega il Direttore Dott. LEGGIERI – soprattutto quando si affronta un

intervento che nasconde delle insidie ed il paziente ha una sola chance per

sopravvivere. Questo ci consente di eseguire interventi chirurgici di alta

complessità, off-limits, in sicurezza al fine di ottenere risultati migliori e

sempre più confortanti per il benessere dei pazienti.



L’ intervento è stato

particolarmente delicato in quanto volevamo ottenere la radicalità

oncologica pur preservando l’integrità dei vasi succlavi e, al tempo

stesso, ripristinare la stabilità osteo-articolare della spalla destra

mediante la ricostruzione in titanio. Inoltre – continua il Direttore della

Chirurgia Toracica – nella nostra attività siamo supportati a pieno dalla

Direzione Strategica del Mater Dei Hospital, diretta dal dott. Massimo

MIRAGLIA, costantemente attenta al progresso tecnologico così come al

miglioramento dei risultati chirurgici.

