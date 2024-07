Esagerata l’enfasi di Bardi e Latronico sui LEA 2022: si rinuncia alle cure e si aspetta il 118

Il governatore Bardi e l’assessore regionale alla Salute, Latronico, hanno commentato con soddisfazione le ultime pagelle sui Livelli Essenziali di Assistenza. Nel mentre il consigliere di opposizione Piero Lacorazza li invita a non esagerare nel “dare enfasi a questi risultati” perchè aggiunge in una nota: “I lucani rinunciano alle cure e attendono di più l’arrivo del 118” . Cosi come per il Presidente del Gruppo Consiliare Basilicata Casa Comune Giovanmichele Vizziello, “La verifica dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) fa registrare un progresso della Basilicata nell’effettività delle cure che il servizio sanitario è tenuto ad assicurare a tutti i cittadini, anche se permangono gravi lacune, con riguardo ad alcuni *indicatori core* che non consentono di formulare un giudizio del tutto positivo sulle performance della sanità lucana.” A seguire, nell’ordine, le dichiarazioni di Bardi e Latronico……………………. “È certamente una bella notizia per la Basilicata la promozione ottenuta dal Ministero della Salute nelle ultime pagelle sui LEA, i Livelli essenziali di assistenza”. Lo dichiara, in una nota, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. “L’obiettivo è quello di continuare a lavorare per offrire a tutti i cittadini cure di alta qualità e risposte tempestive alle loro esigenze di salute”. Nella relazione sul Monitoraggio dei LEA attraverso il Nuovo Sistema di Garanzia (Nsg), a cura di Ministero della Salute – Ex Direzione generale della Programmazione Sanitaria, si prende a riferimento il 2022, anno in cui si registrano delle discrepanze notevoli tra le regioni con un punteggio oltre la soglia di sufficienza (60 punti) e quelle che si attestano sotto tale soglia. La Basilicata rientra tra le regioni promosse a pieno titolo in tutte le macro-aree. Le fanno compagnia Piemonte, Lombardia, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Puglia. Il Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) è realizzato in collaborazione con i referenti istituzionali e tecnici delle Regioni e con gli esperti epidemiologi e statistici provenienti dal mondo universitario e della ricerca ed è stato introdotto con il Decreto Ministeriale 12/03/2019 ed è un sistema descrittivo, di valutazione, monitoraggio e verifica dell’attività sanitaria erogata in tutte le Regioni. Inoltre si integra con il sistema di Verifica degli Adempimenti a cui sono tenute le Regioni per accedere alla quota integrativa del fondo sanitario nazionale (FSN). L’articolazione del sistema di indicatori associa a ciascun LEA gli attributi rilevanti dei processi di erogazione delle prestazioni in termini di efficienza e appropriatezza organizzativa, efficacia e appropriatezza clinica, sicurezza delle cure. Gli indicatori considerati sono 88 distribuiti per macro-aree (o macro-livelli) di assistenza e riguardano 16 indicatori per la prevenzione collettiva e sanità pubblica, 33 per l’assistenza distrettuale, 24 per l’assistenza ospedaliera, 4 sono gli indicatori di contesto per la stima del bisogno sanitario, uno l’indicatore di equità sociale, 10 quelli per il monitoraggio e la valutazione dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA). Gli ultimi si riferiscono ai 6 Percorsi diagnostici terapeutici ed assistenziali in riferimento a broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), scompenso cardiaco, diabete, tumore della mammella nella donna, tumore del colon, tumore del retto e consentono di monitorare e valutare il percorso diagnostico-terapeutico specifico per ciascuna delle patologie di riferimento. Inoltre, 22 degli 88 sono “core” e quindi di fondamentale importanza tanto che 6 riguardano la prevenzione, 9 la sanità territoriale e altri 6 le prestazioni ospedaliere in riferimento ad interventi chirurgici e tempistica di intervento. Le tre macro aree in cui la Basilicata viene promossa riguardano le prestazioni del sottoinsieme “core” in fatto di prevenzione con un punteggio di 68.46, mentre guadagna il 78.03 nelle prestazioni ospedaliere e un punteggio di 61,92 nelle prestazioni della sanità territoriale. Nelle stesse aree, nel 2020 i punteggi erano attestati rispettivamente a 57.07, 62.85 e 51.90.” “Il dato che va sottolineato – ha aggiunto, Cosimo Latronico, assessore regionale alla Salute e Politiche della Persona – è anche quello di una discrepanza che ha influenzato le prestazioni in pieno periodo pandemico da Covid-19, tanto che nel 2020 le regioni insufficienti erano state sette, tra cui la Basilicata che solo per le prestazioni ospedaliere aveva raggiunto la sufficienza. Oggi, la situazione è in miglioramento e siamo certi che nelle prossime statistiche la Basilicata manterrà numeri positivi grazie agli sforzi che verranno messi in campo e agli impegni che verranno mantenuti dal dipartimento per migliorare l’intero sistema sanitario regionale”.

………..e quelle del consigliere regionale del PD Piero Lacorazza che scrive “Il fatto che alcuni Livelli Essenziali di Assistenza relativi all’annualità del 2022 siano superiori alla sufficienza è una notizia positiva che consegna, innanzitutto, una gratificazione all’impegno, al sacrificio ed alle competenze degli operatori sanitari. E’ necessario sottolineare che il 2022 è l’annualità immediatamente successiva alla pandemia da Covid-19, periodo nel quale i dati per la Basilicata non sono stati confortanti. Passi in avanti che partono da una condizione non positiva vengono sottolineati nella relazione sul Monitoraggio dei LEA attraverso il Nuovo Sistema di Garanzia (Nsg), a cura di Ministero della Salute – Ex Direzione generale della Programmazione Sanitaria. Gli stessi presidente Bardi e assessore Latronico dovrebbero mantenere più sobrietà nel commentare la notizia. Dare enfasi a questi risultati, come se ci fossero meriti da attribuire agli ultimi cinque anni di Governo regionale, sarebbe davvero una esagerazione esilarante. Infatti, alla Regione ed alla politica tocca la pianificazione. E un Piano socio sanitario non c’è. Alla Regione ed alla politica tocca tenere in equilibrio i conti, programmare per alzare la qualità dei servizi per ridurre liste d’attesa e mobilità passiva. C’è un deficit rilevante, attendiamo ancora risposte sulla copertura, e i lucani tendono a curarsi sempre più fuori”. “Segnaliamo – conclude Lacorazza – che la relazione indica che le ‘lucane e i lucani rinunciano alle cure’ (liste di attesa e costi) e tra gli altri Livelli Essenziali di Assistenza che non raggiungono la sufficienza c’è il servizio 118 emergenza-urgenza su cui ho depositato, già da tempo, alcune interrogazioni. Spero che l’assessore Latronico risponda al più presto e, soprattutto, convochi un tavolo di confronto perché davvero risulta, tra le altre cose, insostenibile la ‘disparità’ tra chi si porta la postazione nel centro abitato, il caso di Viggiano è anche ‘fuori legge’, e chi vede le postazioni chiudersi (Senise, Val Sarmento, etc etc) o, addirittura non aprirsi, come nel caso dell’elisoccorso H24 a Lagonegro”.”

Anche per il Presidente del Gruppo Consiliare Basilicata Casa Comune Giovanmichele Vizziello, “La verifica dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) fa registrare un progresso della Basilicata nell’effettività delle cure che il servizio sanitario è tenuto ad assicurare a tutti i cittadini, anche se permangono gravi lacune, con riguardo ad alcuni *indicatori core* che non consentono di formulare un giudizio del tutto positivo sulle performance della sanità lucana. Non c’è dubbio che nel 2022 in Basilicata ci sia stato un miglioramento del livello delle cure erogate, soprattutto per quanto concerne l’assistenza ospedaliera” –spiega Vizziello-“ miglioramento testimoniato soprattutto da un indicatore, vale a dire il numero di interventi per tumore della mammella eseguiti in reparti che hanno un volume di attività superiore a 135 interventi annui, rispetto al quale la nostra regione fa registrare un netto balzo in avanti, che è di fondamentale importanza perchè recupera la relazione tra volumi ed esiti delle prestazioni , che è alla base per una maggiore efficacia e sicurezza delle procedure chirurgiche”. “Le note dolenti per il nostro sistema sanitario regionale”– prosegue il Capogruppo di Basilicata Casa Comune-“ riguardano soprattutto l’area della prevenzione e dell’assistenza distrettuale, con la Basilicata che registra tassi di copertura degli screening oncologici del tutto insoddisfacenti(ad esempio per quanto concerne il tumore mammario siamo al 30% e quindi 13 punti percentuali sotto la media nazionale) e un numero di strutture residenziali extra ospedaliere per gli anziani non autosufficienti che colloca la Basilicata al penultimo posto in Italia.” “Questi ultimi due indicatori” -sottolinea Vizziello-“ associati a quello relativo alle performance del 118 e a quello relativo alla percentuale di anziani con frattura del femore operati entro 2 giorni, sono i cosiddetti *indicatori core* utilizzati dai tecnici del Ministero della Salute per stilare la classifica delle regioni con la sanità migliore, tra le quali, purtroppo, non può essere annoverata la Basilicata proprio a causa delle basse performance fatte registrare con riguardo agli indicatori core.”