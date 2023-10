Era il progetto di Catia. Un consultorio sociale

Una trascinatrice, una militante del sociale, che ci metteva cuore, anima e,soprattutto, la faccia, per garantire quanto più possibile quella assistenza che persone con problemi di salute mentale, e non solo, avevano bisogno. Catia Caponero, psichiatra, che ci ha lasciato tre anni fa ,aveva coltivato con tenacia quel sogno-progetto, coinvolgendo colleghi di altre specializzazioni e solo il destino le ha impedito di raggiungere quell’obiettivo. A ricordarlo Teresa Ambrico, del collettivo donne materane, suo marito Gustavo e tanti altri che continuano a portarla come esempio di una ”militanza” e di un ”altruismo” davvero unici ed esemplari.



E l’occasione per farlo, con tanta commozione, è stata la Giornata Mondiale per la Salute Mentale nel salone del Centro Diurno Centro Integrato Polivalente dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera in via dei Peuceti, al rione Serra Rifusa. Amici di ieri, alcuni in pensione, pazienti, famigliari e a ben vedere due rappresentanti istituzionali, il consigliere regionale Roberto Cifarelli e Salvatore Adduce presidente dell’ Autonomie locali di Basilicata, per la presentazione dell’associazione Unidiverso Aps strettamente legata al nome e al lavoro di Catia Caponero. E ricordi, con passaggi sulle problematiche della salute mentale, in relazione a programmazione e risorse sono venute da Lucia D’Ambrosio (Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASM), Edoardo De Ruggieri

(Direttore Unità Operativa Centro Diurno e SPDC della ASM), da Mariangela Carella (Presidente UNIDIVERSO aps) della quale abbiamo parlato nel servizio https://giornalemio.it/salute-e-benessere/carella-unidiverso-nel-solco-di-catia-e-con-un-obiettivo-preciso/ , Angelo Colucci (Presidente Commissione d’Albo dei Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica presso l’Ordine

TSRMPSTRP Potenza-Matera), Gianleo Iosca (Direttore del Centro servizi volontariato di CSV Basilicata.Un invito a fare rete a utilizzare al meglio risorse finanziarie ( sempre più risicate per la salute pubblica e per la medicina del territorio) e umane. Scarseggiano anche i volontari. Si cercano tra i giovani e i pensionati. Una scommessa motivazionale e formativa.