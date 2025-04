E’ Rocco Di Leo il nuovo Direttore per l’UOC di Medicina Interna e d’Urgenza dell’Ospedale di Policoro

“Da oggi, 2 aprile 2025, l’Unità Operativa Complessa di Medicina Interna e d’Urgenza dell’Ospedale di Policoro ha un nuovo Direttore, Rocco Di Leo.” Lo si apprende da una nota dell’ASM in cui si aggiunge che “Il Di Leo vanta una lunga e consolidata esperienza professionale. Laureato in Medicina e Chirurgia, ha ricoperto ruoli di responsabilità e prestigio in ambito sanitario. Tra i suoi incarichi più significativi figurano quello di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza presso l’Ospedale San Carlo di Potenza dal 1999 al 2001, Direttore dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale (UOSD) di Pronto Soccorso dell’Ospedale di Policoro dal 2003 a oggi e infine ricopre l’incarico di Direttore facente funzione dell’UOC di Medicina Interna e d’Urgenza presso l’Ospedale di Policoro da ottobre 2024. Inoltre, dal 2004 al 2006, Di Leo è stato esperto di Medicina d’Urgenza per la Regione Basilicata, collaborando direttamente con il Ministero della Salute.”

“La nomina Rocco Di Leo a Direttore dell’UOC di Medicina Interna e d’Urgenza rappresenta un importante passo per garantire il continuo miglioramento delle prestazioni sanitarie e dell’assistenza ai pazienti dell’ospedale di Policoro” afferma il Direttore Generale Maurizio Friolo che aggiunge “La sua esperienza e dedizione al servizio sanitario saranno senza dubbio fondamentali per il futuro della struttura e della comunità.”

“Rivolgo al dottor Rocco Di Leo i miei più sentiti auguri di buon lavoro per questo nuovo e rilevante incarico, che assume un ruolo centrale nel garantire qualità, efficienza e continuità nell’assistenza sanitaria. La sua nomina rappresenta non solo il riconoscimento delle competenze e dell’esperienza maturate all’interno del nostro sistema sanitario, ma anche un chiaro segnale della volontà di valorizzare le professionalità che sono con dedizione sul territorio. Si conferma, inoltre, il nostro impegno concreto a potenziare e qualificare ulteriormente il presidio ospedaliero di Policoro, struttura di riferimento strategico per l’intera area metapontina” afferma l’Assessore alla Salute e Politiche della Persona Cosimo Latronico.

