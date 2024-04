E per il decennale all’ospedale della Murgia arriva la nuova TAC

Con i chiari di luna che sta vivendo la Sanità Pubblica l’arrivo di una nuova attrezzatura, comeTac , è motivo di soddisfazione in attesa di tempi migliori, caratterizzati dal taglio di risorse e da organici carenti. L’ospedale ”Fabio Perinei” , dislocato lungo la statale 96 bis per Altamura e Gravina ha festeggiato il decennale dall’inaugurazione con la Rmn , gli auguri e gli interventi di circostanza di amministratori regionali e locali. Il sindaco di Altamura, Vitantonio Petronella, che ha apprezzato la dedizione del personale nel portare avanti la struttura sanitaria, ha assicurato impegno per migliorare l’offerta dei servizi.



Questa mattina nell’Ospedale della Murgia “Fabio Perinei” la Asl di Bari ha inaugurato una nuova Tac, acquistata con fondi del PNRR, e ha ripercorso le fasi salienti dei 10 anni di attività del presidio ospedaliero. L’Ospedale venne aperto nell’aprile del 2014. La direzione generale e la direzione medica di presidio hanno presentato i dati dai quali risulta un percorso di crescita nei servizi offerti alla comunità.

Sull’iniziativa, il sindaco Vitantonio Petronella commenta: “In dieci anni molto si è fatto e mi sento di dire che questa comunità ospedaliera è cresciuta tanto in termini di professionalità e di servizi, anche grazie all’apporto dei giovani. Personalmente, sono molto legato all’etica del lavoro e mi sento di ringraziare l’intera comunità dell’Ospedale della Murgia Fabio Perinei per il contributo quotidiano nel compiere il proprio dovere. Nel contempo come Sindaco non smetterò mai di sollecitare le autorità sanitarie per migliorare sempre di più i servizi, sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo, in modo da realizzare una più efficiente integrazione tra Ospedale e Territorio. Sono sempre pronto a cogliere le osservazioni e le segnalazioni dei cittadini e delle associazioni e a trasformarle in richieste e indicazioni”.

