Incontri, confronti su un argomento di stretta attualità che servirà a Matera di rispondere in concreto a quella domanda di pari opportunità per una parte di cittadini, che ha tutto il diritto di vivere, muoversi, senza dover fare i conti con barriere, ostacoli fisici e a volte burocratici. La figura di un coordinatore, di un referente per aiutare a superare i limiti delle disabilità, il disability manager come riporta la lingua inglese, attende ora di essere insediata “fisicamente’’ e “stabilmente’’ presso il Comune di Matera. Un primo passo è venuto dai lavori della commissione politiche sociali. Si tratta ora di concretizzare intenzioni e percorsi con una figura che possa dare una svolta, risposte, alle istanze che vengono da cittadini e istituzioni.

LA NOTA DELLA COMMISSIONE

La figura istituzionale del Disability Manager: un piccolo passo verso l’inclusione

“La figura istituzionale del Disability Manager per la città di Matera”. E’ stato questo l’argomento all’ordine del giorno della 6^ Commissione Consiliare Politiche Sociali del Comune di Matera presieduta dal dott. Biagio IOSCA, mercoledì 17 Marzo 2021.

Una Commissione che ha ospitato al tavolo dei relatori il dott. Nicola Marzano, Disability Manager, Vicepresidente SIDIMA e Responsabile Commissione Rapporti Istituzionali ed Internazionali Società Italiana Disability Manager, il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, la dott.ssa Caterina Rotondaro – Psicologa – Coordinatore di Piano Comune di Matera, Lucianna Stigliani – Componente del tavolo di lavoro, l’Assessore alle Politiche Sociali Ing. Giuseppe Sarli oltre alla partecipazione di 19 Associazioni di Volontariato rappresentate dal Movimento Civico Matera 2029.

Una figura professionale non ancora molto diffusa, ma istituzionalizzata nel 2009, il cui compito è di individuare risposte su misura per persone disabili e facilitarne l’inclusione e pertanto sempre più necessaria nel mondo del lavoro e dunque anche all’interno di una Pubblica Amministrazione.

Accessibilità è un concetto ampio che si interseca con tantissimi ambiti della qualità della vita, ha sottolineato il dott. Nicola Marzano e questo incontro è uno dei pochi che si sono organizzati negli ultimi tempi. Matera è una città relativamente piccola e potrebbe rappresentare un esempio virtuoso replicabile in altre realtà.

Un incontro, secondo il Sindaco Domenico Bennardi, che dimostra una grande sensibilità condivisa. Matera è una città turistica ma con ancora pochissimi investimenti nel campo della accessibilità a cominciare dalle barriere architettoniche. Ma occorre lavorare anche sulle problematiche sociali.

Sono soddisfatto di questo confronto, nonostante le problematiche legate all’emergenza sanitaria che si sta vivendo, sottolinea il Presidente della Commissione Biagio Iosca. Disabilità, accessibilità, inclusione sono stati, da subito, temi prioritari per questa Amministrazione. Per altri, con grande tempismo, lo sono diventati. Stiamo lavorando sulla figura di un facilitatore, un costruttore di reti, servizi, soluzioni, come recita il Manifesto della SIDiMa. Nonostante le difficoltà, cercheremo di realizzare un progetto che, in passato, è stato solo pensato. Ricordo che la figura del Disability Manager è stata formalmente introdotta in Italia nel 2009 ma, evidentemente, la politica, in questi anni è stata distratta da altro.

Naturalmente seguiranno altri incontri e si procederà alla costituzione di un tavolo di lavoro partendo dalla mappatura dei bisogni e degli attori (ASM, Terzo Settore ecc) individuati e illustrati dalla dott.ssa Caterina Rotondaro, Coordinatrice di Piano del Comune.



E LA NOTA DI MATERA 2029

Matera2029: Disability Manager, finalmente la nostra proposta audita in Commissione Politiche Sociali.

Mantenere gli impegni è imprescindibile.

Matera deve essere oggi ricordata, dopo il 2019, come capitale della Cultura dell’Accessibilità e come la Città dei diritti di tutti/e. L’impegno a trasformare in azione concreta in consiglio, inserendo un punto all’ordine del giorno da approvare magari all’unanimità per arrivare all’istituzione di questa importante e necessaria figura nella nostra città, chiaramente con competenze adeguate, formazione e risorse dedicate, è quanto abbiamo chiesto, continuamente, nella seduta della Commissione Consiliare Politiche Sociali.

Un grande obiettivo raggiunto, per noi comunque, è aver potuto parlare a nome di tanti. Con l’impegno del Presidente Iosca a farsi promotore di ogni azione utile per l’inclusione e per i servizi alla disabilità. Noi auspichiamo che tutta questa discussione approfondita arrivi in Consiglio Comunale e si traduca presto in una svolta per tutta la comunità. Monitoreremo che questo avvenga.

Spiace che le associazioni presenti (Claudio Piacenza per AISM, Eustachio Rondinone per UCIL, Marzio Muscatiello per ASSOCIAZIONE AZIONE DISABILI, Vincenzo Pandiscia per GLOBUSONLUS, Alessandra Colucci per ALLEANZA DELLE COOPERATIVE, Pio Abiusi per AMBIENTE E LEGALITA’ che vogliamo ringraziare innanzitutto) non abbiamo potuto avere lo spazio che meritavano nella discussione.

L’azione e l’attenzione sui temi sociali prosegue per il Movimento Civico Matera2029. Si avvii un percorso più virtuoso che in passato. Fragilità e disabilità richiedono un grandissimo passo in avanti che tutta la comunità materana richiede. Attraverso una modalità partecipata e condivisa con ben 19 tra associazioni e rappresentanze di associazioni è nata la proposta di istituire nella città di Matera la figura del Disability Manager, impegno per altro preso dal Sindaco Bennardi già in campagna elettorale.

Abbiamo finalmente, come da nostra richiesta, potuto essere auditi in Commissione Consiliare Politiche Sociali che ha messo all’ordine del giorno dei lavori la discussione del punto specifico: “La figura istituzionale del Disability Manager per la città di Matera”. Ringraziamo il Presidente Biagio Iosca per averci dato l’opportunità di presentare nei dettagli a tutti i componenti il documento da noi ideato, redatto, proposto e sostenuto dalle associazioni che si occupano a vario titolo delle tematiche relative alla disabilità e all’accessibilità. Così come ringraziamo il Sindaco per essere stato presente e aver preso a cuore il tema dell’accessibilità per tutti, anche in vista di un turismo sempre più accessibile, i Consiglieri Comunali e l’Assessorato ai Servizi sociali per l’ascolto e l’attenzione oltre che la sensibilità dimostrata.

Crediamo e continueremo a credere in una Matera accessibile, sicura, inclusiva, dove possano essere azzerate le barriere architettoniche e dove i diritti di tutti possano essere rispettati. Riteniamo, pertanto, che a Matera vi sia oramai l’urgenza di istituire e nominare la figura del disability manager quale profilo chiave del processo di integrazione di ogni cittadino e cittadina che, per qualche motivo, temporaneamente o permanentemente, si trova nelle condizioni di mobilità ridotta. Dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità alla “Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un’Europa senza barriere”, con il successivo richiamo al “Libro bianco su accessibilità e mobilità urbana”, e poi al Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità approvato nel 2013, è tempo di dare seguito alla istituzione di questa figura come già prevista dall’articolo 39 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

In rappresentanza di Matera2029, Antonino Filocamo e Antonio Esposito si sono preoccupati di esporre in Commissione i contenuti della proposta e di ribadire tutte le motivazioni di carattere strategico e funzionale relativi alla funzione di un disability manager cittadino, supportati anche dalle norme e dai documenti nazionali e internazionali dai quali scaturiscono le nostre richieste che vanno nella direzione della tutela dei diritti di tutti/e, nello specifico delle persone in situazione di disabilità. E’ intervenuto anche il Consigliere Regionale Luca Braia, già candidato a sindaco proprio per Matera2029 e sostenitore del movimento civico collegato.

La figura del disability manager a supporto delle Amministrazioni Comunali e degli Enti Locali è oramai una realtà in molte parti d’Italia, anche in molti comuni della Basilicata e, a nostro avviso, la competenza è necessaria, oggi più che mai, per saper affrontare e gestire i temi legati all’aumento dei bisogni delle persone con disabilità nella nostra città.

Con il compito specifico di affiancare le politiche di programmazione di Matera in un’ottica di pari opportunità per tutti i cittadini e le cittadine e di superamento delle barriere architettoniche, sensoriali e culturali. Riteniamo che per Matera sia giunto il tempo di garantire i diritti che un sistema al momento ancora inadeguato e spesso ingiusto, fatto di troppa burocrazia e poca umanità, non consente come dovrebbe, per una Amministrazione che si dice Open e che soprattutto guarda al futuro post 2019.

Data la sensibilità comunque dimostrata sul tema, seppure non scaturita in un impegno preciso di portare all’ordine del giorno l’istituzione della figura del Disability Manager a Matera, auspichiamo comunque che la nostra proposta, sostenuta dalle associazioni che operano nel sociale e per il sociale, e dai contenuti importanti condivisi nella seduta, tra cui quelli della ottima Dott.ssa Rotondaro con il quadro delle azioni sulla disabilità già in atto, possa essere condivisa e approvata magari all’unanimità, prima o poi.