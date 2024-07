E’ Estate…Un motivo in più per donare sangue e plasma

L’invito è per tutto l’anno, ma quando arriva l’estate il fabbisogno aumenta e l’appello a compiere un gesto di solidarietà si intensifica. E’ vero fa caldo e, in generale, si è un po’ restii a recarsi in ospedale o presso i punti di donazione attrezzati per farlo. Ma non si può far finta di nulla. Serve un pizzico di buona volontà, anche perchè le donazioni si fanno in sicurezza e al fresco….L’abbiamo fatto all’Avis di Matera, come accade ormai da anni, durante una giornata festiva per le donazioni, presso la sede di via Conversi e abbiamo incontrato una quindicina di persone che hanno riempito il questionario, si sono sottoposti ai controlli di routine con il direttore sanitario Tonino Valentino e poi in poltrona per le donazioni. E tutti hanno convenuto che in questo periodo occorre fare di più, soprattutto con il passaparola. Così i giovani, la fascia di media età – degli ultraquarantenni- ma anche quanti hanno qualche anno in più e sono in buone condizioni di salute e se la sentono possono farlo, prenotandosi in ospedale o informandosi sulle domeniche di donazione. Basta un pizzico di volontà, un sorriso- come ripete il presidente dell’Avis di Matera, Pino Loperfido- per fare una buona azione estiva. Senza dimenticare la prevenzione. E su questo vi invitiamo a informarsi sul sito web http://www.avismatera.it/. Passate parola…