Devozione perenne a San Tommaso e diamo a Cesare quel che è di Cesare… Il link sul sito web dell’Azienda sanitaria di Matera è comparso, ma non in evidenza, come sarebbe stato logico, ma in fondo alla Home Page del sito www.asmbasilicata.it. Così quanti dovranno fare il richiamo per il vaccino Astrazeneca, effettuato il 13 aprile scorso e giorni a seguire, potranno farlo dal 28 al 30 giungo nelle ore a seguire. Naturalmente,per evitare perdite di tempo ed errori, abbiamo riportato calendario e luoghi. Una sola data,al momento, quella di lunedi 28 giugno, ore pomeridiane per la tenda del Qatar. Tre dal 28 al 30 giugno, sempre di pomeriggio per la sala Pasolini. Resta, e su questo attendiamo comunicato del Comune che arriverà, da quanto ci ha riferito l’assessore alla mobilità Raffaele Tantone, sulle modalità di raggiungimento dei siti vaccinali della tenda del Qatar in ospedale e alla sala Pasolini in via Sallustio, visto che il giorno del G20- il 29 giugno, in particolare- il transito veicolare lungo le principali strade cittadine sarà interdetto. E allora itinerari alternativi.

dal sito www.asmbasilicata.it



I cittadini, nell’ordine alfabetico indicato nella tabella,

che hanno ricevuto la prima somministrazione durante

l’OPEN DAY “Astrazeneca” del 12/04/2021

si dovranno presentare al centro vaccinale delle Tende del Qatar

adiacente l’Ospedale Madonne delle Grazie

LUNEDI’ 28GIUGNO

15:00 16:00 FIOR…/ANG… LAGON…/MAR…

16:00 17:00 LALING…/LUC… MENZ…/ANG…

17:00 18:00 MERLET…/ADD… PELL…/BRU…

18:00 19:00 PELL…/SALV… SAV…/ANN…

19:00 20:00 SCAL…/EMAN… ZULL…/FILIP



LUNEDI’ 28 GIUGNO

15:00

16:00 ABBA…/PAS… BIANC…/ANT…

16:00

17:00 BIANC…/MARI… CASALIN…/CIR…

17:00

18:00 CASALIN…/GIU… CORETT…/NUN…

18:00

19:00 COSTANT…/GIOV… DI LECC…/GIUS…

19:00 20:00 DI LECC…/GRAZ… FEST…/MAR…

MARTEDI’ 29GIUGNO

15:00 16:00 ABBA…/NIC… COLUCC…/FRANC…

16:00 17:00 COLUCC…/GIOV… FONTAN…/PIET…

17:00 18:00 FONTAN…/ANG… MANZ…/ANT…

18:00 19:00 MARON…/NIC… ROBERT…/EUST…

19:00 20:00 RONDIN…/EUS… ZACCAR…/TOMM…

MERCOLEDI’ 30 GIUGNO

15:00 16:00 ABATAN…/GIU… CIULL…/SILV…

16:00 17:00 CLEMEN…/VINC… FRASCAT…/ROS…

17:00 18:00 FUMAR…/VIT… MENOLASC…/VIT…

18:00 19:00 MENT…/ANN… RICCARD…/GIUS…

19:00 20:00 RINALD…/ADD… ZACCAR…/GIOV