Durante la settimana nazionale della celiachia, iniziativa ASM al Turi di Matera

La Settimana Nazionale della Celiachia è un’iniziativa promossa dell’Associazione Italiana Celiachia che, dal 1979, si impegna a cambiare in meglio la vita delle persone celiache e delle loro famiglie. Si tratta nove giornate, dall’11 al 19 maggio, attraverso cui si intende sensibilizzare il pubblico e i media su una patologia che in Italia riguarda circa 600.000 persone di cui quasi 400.000 non ancora diagnosticate. “Anche l’Azienda Sanitaria di Matera, in collaborazione con l’AIC – Associazione Italiana Celiachia e con l’Istituto Alberghiero “A.Turi” di Matera, -si apprende da una nota- ha deciso di prendere parte a questa importante iniziativa sfatando i falsi miti della disinformazione. In tal senso, lunedì 13 maggio dalle ore 10.30 alle 13.00, presso l’aula magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Turi” di Matera, è in programma un momento di approfondimento sulla celiachia, con un focus sulle necessità e sui diritti di chi ne è affetto. La sinergia tra il dott. Rocco Luigi Eletto, Direttore f. f. dell’Unità Operativa Complessa “Igiene degli Alimenti e della Nutrizione” della ASM di Matera, la Dirigente Scolastica Carmelina Gallipoli, la prof.ssa Giovanna Loponte e il sig. Rocco Laguardia, presidente dell’AIC di Basilicata consentirà agli alunni e alle alunne dell’Istituto di acquisire le informazioni necessarie sulla celiachia e sull’alimentazione senza glutine. L’obiettivo del progetto scolastico è l’acquisizione di competenze trasversali e di tecniche specialistiche, che agevoleranno il percorso professionale degli studenti. All’incontro partecipano gli studenti delle quarte classi degli indirizzi IPEOA e ITAS, per un totale di circa 100 alunni. Il programma del corso è il seguente: – La Celiachia: inquadramento medico e normativo: dott. Rocco Luigi Eletto, direttore ff; – La dieta senza glutine: dott.ssa Loredana D’Amico, dietista Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della ASM di Matera; – Volontariato e progetto Alimentazione Fuori Casa di AIC- Video tutorial sulla preparazione di pane e pizza senza glutine: dott.ssa Giovanna Pepe, biologa nutrizionista collaboratrice di AIC Basilicata; – questionario di apprendimento per attestato finale.” “Sono convinto che attraverso iniziative come queste sarà possibile migliorare la qualità della vita delle persone celiache – afferma il Commissario Straordinario dell’ASM Maurizio Friolo – perché, solo favorendo la crescita della conoscenza e della consapevolezza è possibile migliorare l’efficacia della risposta sanitaria. L’AIC di Basilicata e tutte le associazioni di ricerca possono contare sul sostegno dell’Azienda Sanitaria di Matera.”

