Due sale per l’emodinamica all’Ospedale ‘’Madonna delle Grazie’’

L’apertura di un nuovo reparto, l’arrivo di una nuova attrezzatura e con un adeguato organico di personale medico, infermieristico e tecnico è un dato positivo come l’Ospedale Madonna delle Grazie, che attende adeguate attenzioni e soprattutto autonomia gestionale per riprendere a svolgere quel ruolo e funzioni di presidio sanitario ‘’comprensoriale’’, sopratutto tra Basilicata e Puglia, che ha svolto e con ottimi risultati fino a 10 anni e prima del periodo buio -sotto diversi aspetti – della pandemia da coronavirus. L’apertura di una seconda sala per l’emodinamica, importante per gli esami e le terapie nelle malattie cardiache, va salutata come l’avvio di un percorso di ripresa concreto, che restituisca entusiasmo tra il personale e fiducia tra i cittadini, costretti-ed è un dato oggettivo- con casistiche diverse alla emigrazione sanitaria extraregionale. Abbiamo apprezzato all’esterno del nosocomio, tra le aree del Pronto Soccorso e dell’auditorium ‘’ Giuseppe Moscati’’ il cantiere per il bunker di radioterapia. Un investimento da 4.188.750 euro,come riportato sul cartellone di cantiere,con data di conclusione dei lavori fissata al 23 gennaio 2024. Ci vorrà ancora qualche mese. Ma l’importante è realizzare il progetto. Abbiamo appreso di un’altra notizia di ‘’pubblica utilità’’. E’ stato aggiudicato a una ditta pugliese la gestione del bar – ristoro al pianterreno dell’Ospedale…Un caffè per festeggiare ci sta. Attendiamo il taglio del nastro.



INAUGURATA OGGI LA SECONDA SALA DI EMODINAMICA DELL’OSPEDALE DI MATERA

È stata inaugurata questa mattina la seconda Sala di Emodinamica all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Salute, Marcello Gemmato, del Commissario Straordinario dell’ASM e delle autorità civili e religiose.



La nuova sala, benedetta dal vescovo di Matera, monsignor Giuseppe Caiazzo, affianca la preesistente unità e potenzia la capacità di intervento nelle urgenze e nelle emergenze cardiologiche. Con questa nuova sala si affina anche la capacità diagnostica disponibile.



Dopo l’inaugurazione nell’Auditorium dell’Ospedale si è tenuto il workshop “ASM Matera: opportunità e strategie”. Oltre al Commissario Straordinario dell’ASM, ai lavori hanno preso parte il viceministro Gemmato, il Direttore Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Sistema Sanitario Nazionale del Ministro della Salute, Mariella Mainolfi e il Presidente della Regione Basilicata.

Matera, 12 aprile 2024

LA PRIMA SALA DI EMODINAMICA



IL CANTIERE DELLA BUNKER TERAPIA