Se il presidente del consiglio dei ministri, Mario Draghi, si è espresso con fermezza contro il progetto di 12 club calcistici (e tra questi Juventus, Milan e Inter) di dar vita – per motivi finanziari – a una campionato elitario denominato ”SuperLega”, facendo riferimento (per farla breve) al bene comune della salute sportiva italiana ed europea . E allora deve fare altrettanto per difendere la salute degli italiani e di altri popoli europei votando a favore della sospensione dei brevetti per il vaccino anticovid 19, in possesso del club delle ” Big Farma”. Quel cartello di grandi gruppi farmaceutici, che ha fruito di ingenti risorse finanziarie anche pubbliche, e che detiene la produzioni di vaccini e quindi le sorti della salute mondiale, decidendo produzioni, prezzi e forniture. Una situazione insostenibile, paradossale, iniqua, alla quale si oppongono ben 130 associazioni che sostengono la petizione avviata da Vittorio Agnoletto e dal Comitato ” Right2cure- No profit on pandemic Diritto alla Cura” . Ma occorre far presto in vista del Consiglio TRIPs, previsto per il 22 e il 30 aprile, seguito il 5 maggio, dal Consiglio Generale del WTO. La lettera a Draghi impone che si tiri fuori il cartellino rosso e che si ascolti il fischio di inizio per la produzione, anche nel nostro Paese, di vaccini senza il vincolo dei brevetti. Arbitro. Si consulti pure con il quarto uomo. La ‘Var’ ha già fugato ogni dubbio…



Comitato Italiano petizione ICE

Right2cure – No profit on pandemic

Diritto alla Cura

Milano, 20 aprile 2021

VACCINI, APPELLO A DRAGHI: SOSPENDERE I BREVETTI PER SALVARCI TUTTI!

COMUNICATO STAMPA

WTO, 22-30 aprile e 5 maggio ultima spiaggia? Appello del Comitato Italiano Diritto alla Cura, forte dell’adesione di ben 103 organizzazioni: ” Draghi sostenga la sospensione dei brevetti proposta da India e Sudafrica, in gioco la vita di tutti! ”

Vaccini, ultima chiamata: al Presidente del Consiglio Mario Draghi si chiede di schierare l’Italia a sostegno della proposta di India e Sud Africa per una moratoria temporanea dei brevetti sui vaccini e sui farmaci anti COVID-19 e di esercitare tutta la sua influenza anche nei confronti della Commissione Europea, affinché si pronunci in tal senso. L’occasione imminente è la riunione del Consiglio TRIPs, previsto per il 22 e il 30 aprile, seguito il 5 maggio, dal Consiglio Generale del WTO: è questo l’oggetto di una lettera inviata a Mario Draghi, a nome del Comitato Italiano Diritto alla Cura da Vittorio Agnoletto, portavoce della Campagna Europea -Right2Cure #NoprofitOnPandemic, www.noprofitonpandemic.eu/it.

Fortissime le preoccupazioni espresse nella lettera: la girandola affannosa dei dati sulle dosi realmente disponibili dimostra che sarà impossibile vaccinare il 70% della popolazione mondiale entro il 2021, per mettere in sicurezza la salute di tutti, anche perché 9 persone su 10 nei Paesi poveri non avranno accesso ai vaccini entro la fine dell’anno. Il virus continuerà a circolare e a mutare, vanificando gli sforzi economici e i sacrifici fatti dalle popolazioni, da quando è cominciata la pandemia. Ma soprattutto significherà milioni di morti, una catastrofe umanitaria. Quindi, solo liberalizzando i brevetti, almeno temporaneamente, sarà possibile assicurare la produzione di vaccini in quantitativi sufficienti a coprire il fabbisogno mondiale: in gioco c’è la vita di tutti e non solo dei popoli del fortunato occidente economico. Per questo è necessario che il Governo italiano si batta, senza tentennamenti, per la sospensione temporanea dei brevetti, evitando di diventare corresponsabile di tale, immenso, ma evitabile disastro.

Al Comitato Italiano hanno aderito ad oggi 103 realtà associative, tra cui le maggiori organizzazioni sindacali, tantissime associazioni nazionali e varie forze politiche, che hanno accolto l’appello di personalità prestigiose del mondo scientifico, del sociale, della cultura e dello spettacolo: memorabile il click day del 7 aprile scorso, in occasione della Giornata Internazionale della Salute, a cui hanno partecipato decine di artisti, personalità di spicco della scienza, della cultura e dello spettacolo.

E’ una richiamo potente e ineludibile che giunge dalla società civile, fortemente preoccupata per la evidente difficoltà delle aziende farmaceutiche, proprietarie dei brevetti, a garantire l’approvvigionamento dei vaccini nei quantitativi necessari e in tempi utili a contenere la pandemia.



Non è in discussione la proprietà intellettuale dei brevetti, ma la sospensione è certamente un passo cruciale e necessario per porre fine alla pandemia, come sostengono in una lettera al Presidente americano Joe Biden 170 personalità, fra cui numerosi premi Nobel ed eminenti personalità della politica e delle istituzioni a livello internazionale. La stessa cosa chiedono oltre 100 Paesi, che hanno accolto o sostenuto la proposta di India e Sud Africa, unitamente ad organizzazioni internazionali come l’OMS, UNAIDS, UNITAID e la “Commissione Africana per i Diritti Umani”. A questi si sono aggiunte 243 ONG di tutto il mondo, che hanno inviato una lettera aperta alla direttrice del WTO Ngozi Okonjo, chiedendole di accettare la proposta di moratoria sui brevetti avanzata da India e Sudafrica.

Si sta sviluppando un movimento articolato e multiforme di valenza mondiale, sottolinea il Comitato, che pone l’urgenza di una sospensione temporanea dei brevetti e l’Italia deve saper fare la sua parte, perchè non può e non deve ripetersi quanto accaduto l’11 marzo scorso, quando il blocco Usa-Ue-Uk-Giappone-Brasile-Canada-Svizzera-Australia e Singapore, ha impedito che venisse approvata la proposta di India e Sud Africa.

Ufficio Stampa – Carmìna Conte – cell. 393 1377616

www.noprofitonpandemic.eu/it “Diritto alla Cura, nessun profitto sulla pandemia”



COMITATO PROMOTORE ITALIANO

Vittorio Agnoletto (portavoce del Comitato italiano), Silvio Garattini, don Luigi

Ciotti, Gino Strada, Raffaella Bolini, Riccardo Petrella, Maria Bonafede, Marco

Bersani, Monica Di Sisto, Roberto Morea. Invitato internazionale d’onore:

Franco Cavalli, oncologo, già presidente dell’Unione Internazionale contro il

Cancro, Svizzera.



ELENCO ADERENTI AL COMITATO ITALIANO AL 19 APRILE

1) ACEA ODV

2) ACLI

3) ACMOS

4) ACS

5) ACU – ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI

6) AGORÀ DEGLI ABITANTI DELLA TERRA7) AGORÀ DELLA TERRA

8) AIEA

9) ANLAIDS ITALY

10) ANPI NAZIONALE

11) ARCI

12) Articolo UNO

13) ASSISTENZA SOCIOSANITARIA

14) ASSOCIAZIONE AMICI DI ANGAL

15) ASSOCIAZIONE BRIGATA GARBATELLA, PROTEZIONE CIVILE E SOLIDARIETÀ

16) ASSOCIAZIONE CITTÀ DELLA GIOIA NAPOLI

17) ASSOCIAZIONI CITTADINI DEL MONDO

18) ASSOCIAZIONE DOSSETTI

19) ASSOCIAZIONE FIRENZE CITTÀ APERTA

20) ASSOCIAZIONE LAUDATO SÌ21) ASSOCIAZIONE MEDICI PER L’AMBIENTE – ISDE ITALIA

22) ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AMICIZIA ITALIA – CUBA

23) ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI PERSONE CON AUTISMO (ANGSA)

24) ASSOCIAZIONE ONG ITALIANE – AOI

25) ASSOCIAZIONE PER UN’EUROPA DEI POPOLI

26) ASSOCIAZIONE PLANET 2084

27) ASSOCIAZIONE SLOW MEDICINE

28) ASSOCIAZIONE UN’ALTRA STORIA SICILIA

29) ATTAC ITALIA

30) CGIL

31) CIPSI

32) CISL

33) CNCA

34) COBAS35) COMITATO NAZIONALE PER LA DIFESA DELLA COSTITUZIONE

36) COMITATO STOP TTIP UDINE

37) CONIGLI BIANCHI, ARTIVIST* CONTRO LA SIEROFOBIA

38) CONTROCULTURA: SPAZIO APERTO BE.BRECHT – TRENTO

39) COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SUD SUD – CISS

40) COOPERAZIONE ODONTOIATRICA INTERNAZIONALE – COI

41) COORDINAMENTO DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE

42) COSTITUENTE TERRA

43) CUB

44) DICO 32

45) EMERGENCY

46) FAIRWATCH – COMMERCIO EQUO, SOSTENIBILITÀ,

COMUNICAZIONE

47) FEDERAZIONE DEI VERDI

48) FEDERAZIONE ITALIANA PER IL SUPERAMENTO DELL’HANDICAP –FISH49) FONDAZIONE BENVENUTI IN ITALIA

50) FORUM ACQUA

51) FORUM GORIZIA

52) FORUM PER IL DIRITTO ALLA SALUTE

53) FRONETE POPOLARE

54) GRUPPO ABELE

55) GRUPPO ACQUISTO POPOLARE – VERONA

56) GRUPPO PALADE: PACE, AMBIENTE, LAVORO, ACCOGLIENZA,

DEMOCRAZIA, EGUAGLIANZA

57) GRUPPO SOLIDARIETÀ

58) GRUPPO “TENDA DELLA SALUTE”

59) IFE ITALIA

60) IL MANIFESTO

61) INTERNATIONAL ALLIANCE OF INHABITANTS

62) INTERSOS

63) LABORATORIO ANDREA BALLARO’64) LA SINISTRA LEGNANO IN COMUNE

65) LA VIA LIBERA

66) LEFT

67) LIBERA

68) LILA NAZIONALE

69) LINK 2007 – COOPERAZIONE IN RETE

70) MANTOVA PER LA PACE

71) MEDICI DEL MONDO ITALIA – MDM

72) MEDICINA DEMOCRATICA

73) MONASTERO DEL BENE COMUNE – VERONA

74) MOVIMENTO COMUNIDADE GAVOI

75) MOVIMENTO DIPENDE DA NOI – MARCHE

76) OLTRE MAGY’S ODV – VERONA

77) OXFAM78) PARTITO COMUNISTA ITALIANO

79) PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI

80) PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA

81) PARTITO DELLA SINISTRA EUROPEA

82) PARTITO DEL SUD

83) PARTITO MARXISTA – LENINISTA ITALIANO

84) POSSIBILE

85) POTERE AL POPOLO

86) PRESSENZA AGENZIA DI STAMPA INTERNAZIONALE

87) PUNTO ROSSO

88) RADIO POPOLARE

89) RETE ITALIANA ECONOMIA SOLIDALE – RIES

90) RETE PER IL DIRITTO ALLA SALUTE MILANO E LOMBARDIA

91) RETE TERRITORIALE PER IL DIRITTO ALLA CURA DI CREMONA

92) RETI DI PACE93) SINISTRA ANTICAPITALISTA

94) SINISTRA ITALIANA

95) SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA DELLE MIGRAZIONI – SIMM

96) SOCIETY FOR INTERNATIONAL DEVOLPMENT – SID

97) SOS SANITÀ

98) TRANSFORM! ITALIA

99) UIL

100) UNIONE INQUILINI

101) UN PONTE PER

102) USB

103) VOLONTARI ITALIANI PER IL MADAGASCAR – V.I.M